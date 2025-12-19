Miljöhandläggare med inriktning industritillsyn
2025-12-19
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället.
Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner, näringsliv och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare. Länsstyrelsen har en bred verksamhet och en mycket viktig roll inom flera samhällsområden.
Det gäller inte minst de högaktuella utmaningarna med regional tillväxt och att genomföra den gröna omställningen, utveckla det civila försvaret och vårda demokratin.
Länsstyrelsen är en regional statlig myndighet med cirka 1 000 trevliga och kompetenta medarbetare. Vi har verksamhet på flera orter i Västra Götaland men även i övriga Sverige i och med att vi ansvarar för IT-verksamheten till alla länsstyrelser.
Arbetsbeskrivning
Nu söker vi en handläggare med erfarenhet av arbete med miljöfarliga verksamheter inom myndighet, industri eller som konsult.
Tjänstens huvudsakliga arbetsuppgifter är:
- Tillsynsbesök med stöd av Miljöbalken och därtill kopplade lagstiftningar
- Handläggning av anmälningsärenden Miljöbalken
- Medverka i/handlägga prövningsärenden enligt Miljöbalken
- Besvarande av remisser och samverkan med andra myndigheter
- Tillsynsvägledning av kommunala miljökontor
- Intern samverkan i tvärgrupper, t ex gällande planärenden
- Deltagande i olika typer av projekt, från interna tillsynsprojekt till nationella samverkansprojekt
- Aktivt deltagande i intern verksamhetsutveckling
Vi utvecklar alltid vår verksamhet och du behöver därför vara öppen för att dina arbetsuppgifter även kan komma att förändras över tid.
Miljöavdelningens huvudsakliga uppdrag är att verka för att nå miljömålen genom tillsyn av miljöfarlig verksamhet, tillsynsvägledning, arbete med förorenade områden samt energieffektivisering. Avdelningen ansvarar även för tillståndsprövning av miljöfarliga verksamheter samt att samordna Länsstyrelsens arbete med miljö- och klimatmål. Som vår kollega blir du en viktig del av länets arbete med att uppnå miljömålen.
Placeringsort: Göteborg, Vänersborg eller Mariestad.
Vi erbjuder goda möjligheter till distansarbete under en del av arbetstiden.
Resor ingår i tjänsten.Publiceringsdatum2025-12-19Kvalifikationer
Du har:
- Naturvetenskaplig eller teknisk universitets-/högskoleutbildning som är relevant för arbetet, eller utbildning i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Aktuell erfarenhet av arbete med miljöfarlig verksamhet inom myndighet, industri eller som konsult.
- God förmåga att formulera dig i både tal och skrift.
Vi ser gärna att du har:
- Goda kunskaper samt erfarenhet av arbete med industritillsyn enligt miljöbalken.
- Goda kunskaper samt erfarenhet av arbete kopplat till sevesolagstiftningen eller riskhantering.
- Goda kunskaper samt erfarenhet av arbete med förbränningsanläggningar.
- Goda kunskaper samt erfarenhet av arbete inom området luftmiljö - vilket innefattar utsläpp, halter i utomhusluften, miljöövervakning, hälsoeffekter och lagstiftning.Dina personliga egenskaper
Genom god samarbetsförmåga bidrar du till ett gott arbetsklimat, då du relaterar till andra människor på ett lyhört och smidigt sätt. Du har ett strukturerat arbetssätt, där du organiserar och prioriterar ditt arbete för bästa effekt. Du har ett hälsosamt förhållningssätt till arbetet, vilket märks bland annat på hur du planerar och genomför dina uppdrag och hittar rätt nivå för att nå resultat. Du är självgående, drivande och målinriktad och stimuleras av att arbeta i högt tempo. Du ser helheten och tar hänsyn till det större perspektivet samtidigt som du förstår din roll och agerar utifrån hela verksamhetens bästa. Du har ett möjliggörande förhållningssätt och har lätt för att fatta beslut.
Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Som medarbetare på Länsstyrelsen Västra Götaland ska du också leva upp till den https://www.statskontoret.se/kunskapsstod-och-regler/god-forvaltningskultur/den-statliga-vardegrunden/.
Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Så, sist men inte minst, hoppas vi därför att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.
Välkommen med din ansökan! Du söker jobbet via denna länk: https://lansstyrelsen.varbi.com/se/what:job/jobID:888645/
Bra att veta
Läs mer om oss på vår webb https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/jobba-hos-oss.html.
Vi finns också på https://www.linkedin.com/company/3537509/admin/dashboard/.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhetsmedvetenhet. Säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras innan vi fattar beslut om anställning. För en del anställningar kan därför svenskt medborgarskap komma att krävas. Läs mer om säkerhetsprövning https://sakerhetspolisen.se/sakerhetsskydd/sakerhetsskyddsatgarder/personalsakerhet.html
(sakerhetspolisen.se).
Länsstyrelsen är en beredskapsmyndighet och har ett särskilt utpekat ansvar under kris och krig/höjd beredskap.
Anställningen kan komma att inledas med 6 månaders provanställning.
Vi har valt rekryteringskanaler och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag.
Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se Ersättning
Månadslön. Länsstyrelsen tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "112-51597-2025 (3)". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Västra Götalands län
(org.nr 202100-2361) Arbetsplats
Länsstyrelsen Västra Götaland, Miljöavdelningen Kontakt
Martin Ladfors, Funktionschef 010-2244351 Jobbnummer
9655981