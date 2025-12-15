Miljöhandläggare, inriktning gränsöverskridande avfallstransporter
2025-12-15
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället.
Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner, näringsliv och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare. Länsstyrelsen har en bred verksamhet och en mycket viktig roll inom flera samhällsområden. Det gäller inte minst de högaktuella utmaningarna med regional tillväxt och att genomföra den gröna omställningen, utveckla det civila försvaret och vårda demokratin.
Länsstyrelsen är en regional statlig myndighet med cirka 1 000 trevliga och kompetenta medarbetare. Vi har verksamhet på flera orter i Västra Götaland men även i övriga Sverige i och med att vi ansvarar för IT-verksamheten till alla länsstyrelser.Publiceringsdatum2025-12-15Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill jobba med gränsöverskridande transporter!
Gränsöverskridande illegala avfallstransporter är ett gemensamt miljöproblem för EU:s medlemsländer. Vi arbetar med gränsöverskridande avfallstransporter för tillsynen i Värmlands län, Hallands län, Jönköpings län och Västra Götalands län. Vi samarbetar med andra myndigheter, bland annat Polisen, Tullverket, Kustbevakningen Naturvårdsverket och landets kommuner. Tillsynsarbetet sker också i samverkan med landets fyra andra länsstyrelser som fått uppdraget att bedriva denna tillsyn inom sina respektive regioner. Vi ingår även i nätverk avseende avfall och avfallstransporter inom EU.
Du kommer att ingå i den tillsynsgrupp som arbetar med gränsöverskridande avfallstransporter. Den operativa tillsynen är mycket omväxlande och består både av handläggningsarbete inne på kontoret och kontroller och inspektioner tillsammans med kollegor ute på fältet, vid till exempel gränsövergångar och hamnar samt vid verksamheter. Arbetet innebär viss telefonberedskap kvällar och helger samt även kontroller och inspektioner utanför ordinarie arbetstid.
I delar av arbetet kräver lagstiftningen korta handläggningstider, vilket innebär att vi måste fatta snabba beslut. Andra ärenden har en mer utdragen karaktär och man behöver vara uthållig i sin utredning. Det är av stor vikt att upprätthålla samsyn med sina kollegor både inom och utanför länet.
I arbetet ingår att kunna växla mellan att arbeta självständigt och i team. I arbetsuppgifterna ingår många kontakter med externa aktörer och andra medarbetare internt på Länsstyrelsen.
Du kommer att vara placerad på funktionen för avfall och tillsynsvägledning som är en del av miljötillsynsenheten på miljöavdelningen. Funktionen arbetar med tillsyn av avfallsanläggningar, gränsöverskridande transporter, tillsynsvägledning till kommuner och förbyggande med avfallsbrottslighet.
Miljöavdelningen har medarbetare i Göteborg, Vänersborg och Mariestad. Du är placerad på en av dessa orter.
Resor ingår i tjänsten. Vi försöker att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av buss och tåg men den här tjänsten förutsätter även resor med bil. Vi erbjuder goda möjligheter till distansarbete under en del av arbetstiden.
Vi utvecklar alltid vår verksamhet och du behöver därför vara öppen för att dina arbetsuppgifter även kan komma att förändras över tid.
Om Miljöavdelningen
Vårt huvudsakliga uppdrag är att verka för att nå miljömålen genom tillsyn av miljöfarlig verksamhet, tillsynsvägledning, arbete med förorenade områden samt energieffektivisering. Avdelningen ansvarar även för tillståndsprövning av miljöfarliga verksamheter samt att samordna Länsstyrelsens arbete med miljö- och klimatmål. Som vår medarbetare och kollega blir du en viktig del av länets arbete med att uppnå miljömålen.KvalifikationerKvalifikationer
Minst 3-årig teknisk eller naturvetenskaplig högskoleutbildning eller utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig
Goda kunskaper i engelska, i tal och skriftligt
God förmåga att formulera dig i både tal och skrift.
God datorvana
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av myndighetsutövning
Erfarenhet inom gränsöverskridande transporter
Kunskaper i ytterligare språk utöver svenska och engelska
Kunskap om specifika avfallsområden, till exempel bilar, elektronik etc.
Erfarenhet av tillsyn enligt miljöbalken
Erfarenhet av att arbeta utifrån avfallslagstiftningenDina personliga egenskaper
Du tycker om och är bra på att arbeta med andra människor. Du relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt, och lyssnar, kommunicerar och löser problem på ett konstruktivt sätt.
Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Detta innebär att du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Du är mål- och resultatorienterad, och jobbar väl mot uppsatta mål och har fokus på resultat. Detta visar sig i dina prioriteringar, din planering och hur du agerar.
Du är bra på att strukturera ditt arbete och kunna omprioritera snabbt vid behov.
Du är stabil och trygg med att du inte har alla svaren med dig från början.
Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Som medarbetare på Länsstyrelsen Västra Götaland ska du också leva upp till den statliga värdegrunden.
Bra att veta
Välkommen med din ansökan!
Länsstyrelsen är en beredskapsmyndighet och har ett särskilt utpekat ansvar under kris och krig/höjd beredskap.
