Miljöchef till Miljöenheten i Upplands Väsby kommun
2025-10-02
Vill du vara med och göra skillnad - på riktigt? Upplands Väsby kommun söker nu en trygg och engagerad miljöchef som vill leda ett erfaret team i arbetet för en hållbar framtid.
Hos oss får du möjlighet att kombinera strategiskt ledarskap med praktiskt miljöarbete i en organisation där din kompetens, ditt driv och ditt engagemang verkligen gör nytta - för både människor och miljö.
Vi erbjuder dig
Välkommen till Miljöenheten i Upplands Väsby - här gör du verklig skillnad!
- Som miljöchef blir du en viktig del av en välkomnande och inkluderande ledningsgrupp, där dina idéer och initiativ värderas högt. Vi arbetar med ett tydligt brukarfokus och strävar efter att erbjuda hög kvalitet och god service, anpassad efter individens behov.
- Som arbetsgivare tar vi hållbarhet på allvar. Vi strävar efter att vara en aktiv aktör i omställningen mot ett mer hållbart samhälle och vi tror på konkreta insatser som ger verklig effekt. Nu söker vi en miljöchef som vill leda, utveckla och inspirera - tillsammans med oss.Publiceringsdatum2025-10-02Om företaget
På miljöenheten, en del av bygg- och miljökontoret i Upplands Väsby kommun, arbetar vi för människors hälsa, naturens välmående och ett hållbart samhälle. Tillsammans med 16 engagerade kollegor på enheten - och totalt 40 på hela kontoret - driver vi ett brett och meningsfullt arbete inom allt från buller och luftkvalitet till kemikalier, livsmedelskontroll och miljöfarliga verksamheter.
Vi bedriver tillsyn, hanterar klagomål, granskar anmälningar och arbetar med tillståndsprövning enligt både miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Vårt uppdrag är att säkra en god livsmiljö idag - och för framtida generationer.
Som miljöchef hos oss får du en nyckelroll i en organisation som verkligen satsar på hållbarhet och samhällsutveckling. Du blir en viktig drivkraft i en väl fungerande miljöenhet med engagerade kollegor som brinner för att göra skillnad för både människor och miljö. Du får påverka utvecklingen av miljöarbetet i hela kommunen och samarbeta nära med andra förvaltningar, politiker och externa aktörer.Om tjänsten
Som miljöchef ansvarar du för att planera, följa upp och utveckla enhetens verksamhet, med både strategiskt och operativt fokus. Du har personal-, budget- och verksamhetsansvar och arbetar aktivt med personalfrågor, arbetsmiljö och ekonomisk uppföljning. Ett viktigt uppdrag är att säkerställa att enhetens tillsynsarbete håller hög kvalitet och att invånare och företag möts av god service och rättssäkra beslut.
Rollen innebär bred samverkan - både inom kommunen och externt. Du samarbetar med andra förvaltningar, deltar i samhällsplanering och utvecklingsprojekt, och medverkar i beredningen av ärenden till kommunens nämnder. Du företräder också kommunen i miljöfrågor i kontakt med invånare, myndigheter och andra aktörer.
Du förväntas också själv handlägga vissa ärenden, exempelvis remisser, styrdokument och strategiska frågor kopplade till miljöområdet.
Denna tjänst är placerad i säkerhetsklass. Det innebär att en säkerhetsprövning kommer att genomföras inför anställning i enlighet med säkerhetsskyddslagen samt även en bakgrundskontroll. Provanställning kommer därför tillämpas.
Som miljöchef kommer du bland annat att:
- Leda och fördela tillsynsarbetet inom livsmedel, miljö och hälsa, med fokus på service och gott bemötande.
- Driva och utveckla miljöenheten mot uppsatta mål med hög kvalitet och effektivitet.
- Samordna det miljöstrategiska arbetet kopplat till myndighetsutövningen.
- Delta i ledningsgruppen för bygg- och miljökontoret och bidra till kontorsövergripande utveckling.
- Medverka i samhällsplanering och strategiska projekt.
- Företräda kommunen i miljöfrågor och bidra till god dialog med invånare, verksamheter och myndigheter.
Är du den vi söker:
Vi söker dig som har:
- Relevant högskoleutbildning inom miljö, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller annan närliggande utbildning.
- God kunskap och ett genuint intresse för miljöfrågor och hållbar utveckling.
- Erfarenhet av ledarskap, gärna inom offentlig sektor eller politiskt styrd organisation.
- Goda kunskaper i miljölagstiftningen samt erfarenhet av att tillämpa denna i praktiken.
- God administrativ och ekonomisk kompetens, med vana att arbeta med budget och uppföljning.
- Förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska.
Även om vår organisation är stabil och välfungerande, verkar vi i en omvärld som ständigt förändras - både när det gäller lagstiftning, miljöutmaningar och förväntningar från invånare och verksamheter. Därför söker vi dig som är trygg i ditt ledarskap, samtidigt som du är flexibel och har förmåga att anpassa dig till nya förutsättningar. Du är tydlig i ditt ledarskap och har lätt att motivera andra.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig.
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/249". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Väsby kommun
(org.nr 212000-0019) Arbetsplats
Upplands Väsby Kontakt
Eleni Zervou 0739-104886 Jobbnummer
9538123