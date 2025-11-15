Miljöarbetare till Ragn-Sells i Borlänge!
2025-11-15
Vill du få möjligheten att verka inom en spännande och utvecklande framtidsbransch? Då har vi tjänsten för dig! Ragn-Sells är en stimulerande arbetsplats med kompetenta kollegor som verkar för att göra skillnad och bidra till en bättre miljö. Till Ragn-Sells anläggning i Borlänge söker vi nu en miljöarbetare. Vi arbetar med löpande urval så tveka inte med att skicka in din ansökan redan idag!
OM TJÄNSTEN
Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom miljö och återvinning. Som medarbetare på Ragn-Sells skapar man skillnad oavsett yrkesroll. Företaget samlar in, tar hand om och återvinner restprodukter och avfall från organisationer och hushåll över hela Sverige. Företaget är etablerat i Sverige, Danmark, Norge och Estland med flera tusen anställda. Ragn-Sells verkar för en spännande framtidsbransch där deras historia och kunskap är en stor styrka. Ambitionen är att vara ett bevis på att omsorg om jorden och miljön går hand i hand med bra affärer.
Du erbjuds
• Arbete inom en av Sveriges viktigaste branscher.
• En trevlig arbetsplats med kompetenta kollegor som värderar bra samarbete.
Dina arbetsuppgifter
• Köra lastmaskin och grävare för att kunna:
• Sortera och bearbeta inkommande gods och avfall
• Lasta och lossa material samt sortering av avfall och återvinningsbara material
VI SÖKER DIG SOM
• Innehar B körkort
• Har någon tidigare erfarenhet av- eller utbildning inom arbetsmaskiner
• Talar och skriver flytande svenska, då språket används i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du:
• Har C/CE kort
• Innehar förarbevis på hjullastare
• Innehar förarbevis på grävmaskin
• Har tidigare erfarenhet inom branschen
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Social
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om Ragn-Sells här!
Enligt avtal
