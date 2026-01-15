Miljöarbetare till Insamlingen på Nodra - Semestervikarier med C-körkort
2026-01-15
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
Älska vardagen. Jobba för framtiden.
Vi på Nodra vill att våra kunder ska ha en bra vardag. Vi ser till att de har ett stabilt bredband, rent vatten i kranen, att avloppsvattnet renas och att avfallet tas om hand.
När du jobbar på Nodra är du en av de som ser till att Norrköping verkligen fungerar, lever och växer. För att kunna göra det är det viktigt att vi som arbetar här mår bra, trivs och utvecklas i vår egen vardag. Gemensamt bidrar vi till ett smart och hållbart samhälle. Idag och i framtiden.
Vi söker nu sommarvikarier med C-körkort och giltigt YKB till vår avfallsinsamling!
Som miljöarbetare på insamlingen arbetar du i huvudsak med hämtning och tömning av hushållsavfall hos villakunder och flerfamiljshus i Norrköping med omnejd. Det är fyrfackstunnor där kunden sorterar sitt hushållsvfall, tidningar, glas, plast, metall och papper. Allt utfört arbete registreras i fordonsdatorn och du kör på en slinga efter ett kartprogram. Utöver chaufförsuppgifter ingår även administrativa uppgifter samt att notera och hantera fel och brister på hämtstället eller i kundernas sorteringsresultat.
Hos oss kommer du ha ett varierande arbete och ingå i en arbetsgrupp på 19 chaufförer, en transportledare och en gruppchef. Arbetet utförs enskilt eller tillsammans med kollegor, och arbetstiden är dagtid måndag till fredag. Arbetet kommer att utgå från Malmgatan 5 på Butängen.
Om dig
Du är en van chaufför med både B-körkort och C-körkort samt giltigt yrkeskompetensbevis (YKB). Arbetet är fysiskt krävande och du behöver därför trivas med ett rörligt arbete och ha god fysik. Då arbetet innebär att använda digitala hjälpmedel är det viktigt att du är bekväm med och har vana av att arbeta med sådana. Har du erfarenhet av avfallsbranschen sedan tidigare är det meriterande.
För att lyckas i tjänsten är du en driftig och engagerad person som trivs med ett omväxlande fysiskt arbete i högt tempo. Du är självgående, noggrann och mån om att utföra ditt arbetet med god kvalitet. Vidare är du en lojal medarbetare och arbetar utifrån verksamhetens mål, riktlinjer och policys. I rollen som miljöarbetare möter du dagligen Nodras kunder och det är därför viktigt att du är kommunikativ, har en god servicekänsla och alltid sätter kunden i fokus. Arbetet sker tillsammans med dina kollegor och förutsätter således att du har en god samarbetsförmåga.
En bra vardag på jobbet
På Nodra arbetar vi aktivt för att våra medarbetare ska må bra och trivas på jobbet. Vi tror att en trevlig, öppen och hjälpsam atmosfär bidrar till ett gott resultat i arbetet. Som semestervikarie hos oss får du ett roligt och aktivt arbete!
Kontakt
Har du frågor om tjänsten kontakta gruppchef Carl Erichs tfn 072-4625798. Facklig information får du av ombudsman Nina Broman Costa, Transportarbetarförbundet, tfn 010-480 31 43.
Ansök
Tjänsten är en visstidsanställning. Tillträde under perioden mitten av juni - slutet av augusti 2026.
Sista ansökningsdagen är den 31 mars.
Urval och interjvuer sker löpande under rekryteringsprocessen, och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett heltidsjobb.
Nodra AB (org.nr 556526-9445), https://www.nodra.se/
För detta jobb krävs körkort.
9685100