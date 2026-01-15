Miljöarbetare till insamlingen - semestervikarier med B-körkort
2026-01-15
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
Älska vardagen. Jobba för framtiden.
Vi på Nodra vill att våra kunder ska ha en bra vardag. Vi ser till att de har ett stabilt bredband, rent vatten i kranen, att avloppsvattnet renas och att avfallet tas om hand. När du jobbar på Nodra är du en av de som ser till att Norrköping verkligen fungerar, lever och växer. För att kunna göra det är det viktigt att vi som arbetar här mår bra, trivs och utvecklas i vår egen vardag. Gemensamt bidrar vi till ett smart och hållbart samhälle. Idag och i framtiden.
Vi är nu på jakt efter miljöarbetare med B-körkort för semestervikariat till vår avfallsinsamling.Publiceringsdatum2026-01-15Om tjänsten
Som miljöarbetare inom insamlingen arbetar du med att samla in avfall hos villakunder, samt flerfamiljshus i Norrköping med omnejd. Du tömmer fyrfackstunnor där kunden sorterar sitt hushållsavfall, tidningar, glas, plast, metall och papper. Arbetet kommer att utgå från Malmgatan 5 på Butängen.
Om dig
Vi söker dig som har B-körkort. Tidigare erfarenhet av arbete inom avfallsbranschen är meriterande, samt tidigare erfarenhet av arbete inom service eller annan tjänst som kräver samarbete.
Arbetet sker tillsammans med dina kollegor och det är därmed viktigt att du har god samarbetsförmåga. I jobbet med avfallshämtning har du en viktig roll som Nodras ansikte utåt mot våra kunder. Därmed är det också viktigt att du har intresse, vilja och förmåga att ge god service till alla våra kunder.
En bra vardag på jobbet
På Nodra arbetar vi aktivt för att våra medarbetare ska må bra och trivas på jobbet. Vi tror att en trevlig, öppen och hjälpsam atmosfär bidrar till ett gott resultat i arbetet. Som semestervikarie hos oss får du ett roligt och aktivt arbete!Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor om tjänsten kontakta gruppchef Carl Erichs tfn. 072-4625798. Facklig information får du av ombudsman Nina Broman Costa, Transportarbetarförbundet, tfn 010-480 31 43.
Ansök
Tjänsten är tidsbegränsad under sommaren 2026, med start mitten av juni - slutet av augusti.
Sista ansökningsdagen är 8 februari. Urval och intervjuer sker löpande under rekryteringsprocessen, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nodra AB
(org.nr 556526-9445), https://www.nodra.se/ Körkort
