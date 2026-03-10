Miljöarbetare sökes till Ragn-Sells!
2026-03-10
Till Ragn-Sells i Uppsala söker vi nu dig som gillar fysiskt arbete och att arbeta utomhus. Du har ett truckkort i bakfickan och trivs med ansvar och att arbeta i team!
SC transport har närmare 20 års erfarenhet av transportbranschen och samarbetar idag med några av landets största transportbolag. Vi är specialister på bemanning och rekrytering av yrkeschaufförer och finns på över 206 orter i Sverige.
Till anläggningen på Ragn-Sells söker vi nu en miljöarbetare som i nära samarbete med kollegor kommer att arbeta med att ta emot inkommande gods, både icke farligt och farligt avfall. Avfallet lossas och lastad med truck. Som miljöarbetare tar du emot materialet och sorterar det manuellt - det kan röra sig om elektronik, sekretessbelagt material osv. Utöver dessa arbetsuppgifter ansvarar du även för fastighetsskötsel såsom gräsklippning, snöskottning, plock av skräp och rycker ut där det behövs inom Ragn-Sells område.
Du kommer att arbeta på anläggningen i Uppsala och arbetstider är dagtid, vardagar.
Som Miljöarbetare har man mycket frihet inom ramar, egen planering och mycket möjlighet till att påverka sin egen utveckling. Vi erbjuder även goda möjligheter till utbildning. Verksamheten i Uppsala kännetecknas av god tillväxt, hög servicekänsla med kundfokus och kreativitet och har en familjär kultur där vi månar om att ha roligt på jobbet.
DETTA SÖKER VI
För att passa på denna tjänst, behöver du ha:
Gymnasieexamen, truckkort (A-B) och B-kort. Det är starkt meriterande om du har behörighet eller erfarenhet av att köra hjullastare. ADR är också meriterande men går även att få på plats.
Som person uppskattar du praktiskt och fysiskt arbete och har ett intresse för att lära dig nya saker. Du är inte rädd för utmaningar och är inte rädd för att fråga om hjälp, när du behöver. Du har inga problem med att byta arbetsuppgifter när det krävs och strävar efter ett bra samarbete med dina kollegor. Då du tar emot många leveranser är det viktigt att du är serviceinriktad och kommunikativ. Du har också goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
