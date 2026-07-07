Miljöarbetare/Renhållningschaufför sökes! Landskrona
Scania Bemanning AB / Renhållningsjobb / Landskrona Visa alla renhållningsjobb i Landskrona
2026-07-07
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, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
, Lomma
eller i hela Sverige
Vår vision är simpel. Med starka samarbetspartners och en gedigen erfarenhet i branschen arbetar vi på Scania Bemanning mot att bli den mest självklara lokala aktören inom bemanning, rekrytering och konsultation.
Arbetsuppgifter
För kunds räkning söker vi nu flera ansvarsfulla och serviceinriktade chaufförer för uppdrag inom renhållning. Arbetet innebär insamling av avfall.
Du arbetar självständigt men är en viktig del av ett team där säkerhet, punktlighet och ett gott bemötande är avgörande.
I rollen får du en varierad vardag ute på fältet, med ett meningsfullt arbete som bidrar till en hållbar framtid. Dina arbetsuppgifter består främst av att samla in hushållsavfall enligt planerade turlistor.
Det är viktigt att du är noggrann så att alla kärl blir tömda, och att du tar ansvar för att arbetet utförs på ett tryggt och säkert sätt. Du är en viktig ambassadör för Ohlssons där du möter många kunder, därav är det viktigt att du har ett positivt bemötande och tycker om att ge bra service.
Arbetstider: Främst dagtid med tidiga starter. Övertid kan förekomma. Publiceringsdatum2026-07-07Kvalifikationer
C- körkort
Giltigt YKB
Goda kunskaper i svenska eller engelska
God arbetsmoral och ansvarskänsla
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Grundläggande IT-kunskaper.
Meriterande
Erfarenhet av distribution eller renhållning
Har du lokal kännedom i regionen är det meriterande
Erfarenhet av sidlastare
B-körkort och tillgång till bil
Vad vi erbjuder
Uppdrag hos etablerade aktörer inom transportbranschen
Möjlighet till långsiktig anställning
Kollektivavtal och trygga villkor
Moderna fordon och utrustningAnställningsvillkor
Start: Omgående
Ort: Landskrona
Arbetstider: Måndag-fredag 06:00-15:00, Övertid kan förekomma.
Omfattning: HeltidSå ansöker du
Vi träffar kandidater löpande, sök därför tjänsten redan idag med ditt CV och personliga brev. Varmt välkommen med din ansökan!
Observera att vi ej tar emot ansökningar via epost eller telefon. Detta för att samtliga ansökningar ska behandlas lika. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8030674-2090199". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scania Bemanning AB
(org.nr 559375-0358), https://scaniabemanning.teamtailor.com
Landskrona Rådhustorget (visa karta
)
261 31 LANDSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Scania Bemanning x reQruitify Jobbnummer
9995566