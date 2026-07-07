Miljöarbetare/Renhållningschaufför sökes! Landskrona

Scania Bemanning AB / Renhållningsjobb / Landskrona
2026-07-07


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Vår vision är simpel. Med starka samarbetspartners och en gedigen erfarenhet i branschen arbetar vi på Scania Bemanning mot att bli den mest självklara lokala aktören inom bemanning, rekrytering och konsultation.
Arbetsuppgifter
För kunds räkning söker vi nu flera ansvarsfulla och serviceinriktade chaufförer för uppdrag inom renhållning. Arbetet innebär insamling av avfall.
Du arbetar självständigt men är en viktig del av ett team där säkerhet, punktlighet och ett gott bemötande är avgörande.
I rollen får du en varierad vardag ute på fältet, med ett meningsfullt arbete som bidrar till en hållbar framtid. Dina arbetsuppgifter består främst av att samla in hushållsavfall enligt planerade turlistor.
Det är viktigt att du är noggrann så att alla kärl blir tömda, och att du tar ansvar för att arbetet utförs på ett tryggt och säkert sätt. Du är en viktig ambassadör för Ohlssons där du möter många kunder, därav är det viktigt att du har ett positivt bemötande och tycker om att ge bra service.
Arbetstider: Främst dagtid med tidiga starter. Övertid kan förekomma.

Publiceringsdatum
2026-07-07

Kvalifikationer
C- körkort

Giltigt YKB

Goda kunskaper i svenska eller engelska

God arbetsmoral och ansvarskänsla

Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Grundläggande IT-kunskaper.

Meriterande

Erfarenhet av distribution eller renhållning

Har du lokal kännedom i regionen är det meriterande

Erfarenhet av sidlastare

B-körkort och tillgång till bil

Vad vi erbjuder

Uppdrag hos etablerade aktörer inom transportbranschen

Möjlighet till långsiktig anställning

Kollektivavtal och trygga villkor

Moderna fordon och utrustning

Anställningsvillkor
Start: Omgående
Ort: Landskrona
Arbetstider: Måndag-fredag 06:00-15:00, Övertid kan förekomma.
Omfattning: Heltid

Så ansöker du
Vi träffar kandidater löpande, sök därför tjänsten redan idag med ditt CV och personliga brev. Varmt välkommen med din ansökan!

Observera att vi ej tar emot ansökningar via epost eller telefon. Detta för att samtliga ansökningar ska behandlas lika.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8030674-2090199".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Scania Bemanning AB (org.nr 559375-0358), https://scaniabemanning.teamtailor.com
Landskrona Rådhustorget (visa karta)
261 31  LANDSKRONA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Scania Bemanning x reQruitify

Jobbnummer
9995566

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