Miljöarbetare med inriktning farligt avfall till Ragn-Sells i Borlänge!
Vill du arbeta i en verksamhet som bidrar till ett mer hållbart samhälle? Nu söker vi miljöarbetare till Ragn-Sells i Borlänge -till avdelningen för farligt avfall med inriktning på miljö- och analys. Ragn-Sells är en stimulerande arbetsplats med kompetenta kollegor som verkar för att göra skillnad och bidra till en bättre miljö. Vi arbetar med löpande urval, så sök redan idag!
OM TJÄNSTEN
Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom miljö och återvinning. Som medarbetare på Ragn-Sells skapar man skillnad oavsett yrkesroll. Företaget samlar in, tar hand om och återvinner restprodukter och avfall från organisationer och hushåll över hela Sverige. Företaget är etablerat i Sverige, Danmark, Norge och Estland med tusentals anställda. Ragn-Sells verkar för en spännande framtidsbransch där deras historia och kunskap är en stor styrka. Ambitionen är att vara ett bevis på att omsorg om jorden och miljön går hand i hand med bra affärer.
Du erbjuds
• Arbete inom en av Sveriges viktigaste branscher.
• En trevlig arbetsplats med kompetenta kollegor som värderar bra samarbete
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-12-17Dina arbetsuppgifter
I dagsläget sker ca 50% av arbetet ute i produktionsmiljö, och resterande tid på kontor för analys av prover
• Hantera avvikelser och kundkontakt
• Göra analyser på inkommande material och flöden efter process
• Bedöma och analysera materialflöden samt ta fram förbättringsförslag
• Utveckla rutiner för provtagning och analys samt delta i produktionen och enklare maskinunderhåll
VI SÖKER DIG SOM
• Har god administrativ- och datorvana
• Talar och skriver på svenska obehindrat, då språket används i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du:
• Innehar B-körkort
• Har kemikunskaper inom farligt avfall/avfallskemi
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Social
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om Ragn-Sells här!
Enligt avtal Så ansöker du
