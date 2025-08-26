Miljöarbetare med arbetsledaransvar till Ragn-Sells i Borlänge
2025-08-26
Vill du arbeta i en varierande roll där du får kombinera praktiskt arbete med arbetsledaransvar? Då är detta rollen för dig!
OM TJÄNSTEN
Ragn-Sells erbjuder nyskapande och effektiva lösningar för att minimera, ta hand om och omvandla avfall till resurser. Det här är ett företag i framkant som vill bevisa att omsorg om jorden och bra affärer går hand i hand. Låter det som en vision som även du brinner för kan det bli din perfekta arbetsplats.
Som miljöarbetare med arbetsledaransvar är du delaktig i produktionen och hanterar olika typer av avfall samtidigt som du är länken mellan ledning och produktion, och bidrar till en positiv arbetsmiljö. Teamet som arbetar i produktionen idag består av cirka 20 medarbetare och du kommer att dela arbetsledaransvaret med en kollega och med ansvarig chef.
Du erbjuds
• En utvecklande roll med möjlighet att påverka och förbättra processer
• En viktig plats i ett sammansvetsat team
Dina arbetsuppgifter
Här får du en varierad roll där du både arbetar praktiskt och tar ansvar för administrativa uppgifter och arbetsledning. Du tar emot och kontrollerar inkommande avfall i produktionen och arbetar med kvalitetssäkring. Samtidigt har du en koordinerande roll där du blir en länk mellan produktion och ledning, ansvarar för administrativa uppgifter som t.ex. tillbudsrapportering och daglig bemanning.
VI SÖKER DIG SOM
• Trivs med en varierande roll där praktiskt- och administrativt arbete kombineras
• Har tidigare erfarenhet som ledare, eller vill ta nästa kliv in i en ledande roll
• Har erfarenhet av praktiskt arbete sedan tidigare, exempelvis i produktion eller industri
• Har B-körkort och tillgång till bil då det krävs för att ta sig till arbetsplatsen
• Kommunicerar flytande på svenska och grundläggande engelska i tal och skrift då det krävs i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av arbete med farligt avfall/ADR-utbildning
• Truckkort
• C2- , C- eller CE-körkort
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Vi söker dig som är en ansvarstagande och ordningsam person med god samarbetsförmåga och en naturlig vilja att hjälpa andra. Du har ett ödmjukt förhållningssätt och en stark självinsikt, samtidigt som du trivs i en ledande roll där du förväntas fatta beslut och driva arbetet framåt. För att trivas i rollen bör du vara problemlösande och se möjligheter i utmaningar.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Läs mer om Ragn-Sells och hur de representerar sig som arbetsgivare HÄR! Varaktighet, arbetstid, etc.
