Miljöarbetare / Maskinförare till Ragn-Sells!
Job Solution Sweden Consulting AB / Jordbruksjobb / Norrköping Visa alla jordbruksjobb i Norrköping
2026-03-10
Ragn-Sells är ett av Sveriges ledande företag inom återvinning och miljö, med en stark företagskultur som präglas av samarbete och engagemang. Trots att bolaget idag har cirka 2 500 anställda har de lyckats behålla en familjär känsla med ambitiös företagsamhet och korta beslutsvägar. I Sverige har Ragn-Sells drygt 1600 medarbetare och koncernen finns även i Norge, Danmark och Finland.
På anläggningen i Häradsudden i Norrköping blir du en del av en kultur där samarbete och kunskapsdelning är en självklarhet. Här arbetar över 70 personer, varav cirka 45 är miljöarbetare och resterande tjänstemän. Ragn-Sells erbjuder en prestigelös arbetsmiljö där du får möjlighet att påverka, utvecklas och vara med på resan mot en mer hållbar framtid.
Varför du ska jobba hos oss?
En trygg arbetsgivare med en platt organisationskultur som erbjuder fina karriärmöjligheter.
En prestigelös arbetsmiljö med välkomnande kollegor och chefer som prioriterar din utveckling.
En organisation som värdesätter delaktighet och som uppmuntrar initiativ för verksamhetens utveckling.
En roll där du aktivt bidrar till ett bättre samhälle där hållbarhet och affärsnytta går hand i hand.
Arbetstider dagtid tillsammans med ett mindre team där samarbete är centralt.Publiceringsdatum2026-03-10Om tjänsten
Som miljöarbetare/maskinförare arbetar du i hjärtat av anläggningens produktion, bränsleberedningen och siktlinan. Din arbetsdag är kl. 05:30-14:00 och din huvudsakliga uppgift är att hantera och mata material i produktionslinan så att rätt materialflöde säkerställs.
Arbetet består till stor del av maskinkörning med hjullastare och materialhanterare, där du lastar och matar material till siktlinan. Samtidigt övervakar du processen och säkerställer att materialet sorteras korrekt i olika fraktioner. Rollen innebär också att du vid behov arbetar manuellt, exempelvis genom att plocka bort större objekt som kan störa processen eller åtgärda enklare driftstopp.
Du arbetar nära en kollega i samma funktion och tillsammans ansvarar ni för att produktionen flyter på och att anläggningen når sina produktionsmål.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Köra hjullastare/grävmaskin och hantera inkommande material till siktlinan.
Lasta och mata material till produktionslinjen för bränsleberedning.
Övervaka sorteringsprocessen och säkerställa att material delas upp i rätt fraktioner.
Plocka bort större föremål eller material som kan störa processen.
Identifiera och åtgärda driftstopp samt utföra praktiskt underhåll och enklare reparationer av maskiner, vilket innebär fysiskt arbete.
Samla och sortera material i olika containrar och fraktioner.
Vi söker dig som:
Har minst 1-2 års erfarenhet av hjullastarkörning, exempelvis från lantbruk, produktion, lager eller bergtäkt.
Har utbildningsbevis för hjullastare och/eller grävmaskin.
Har relevanta utbildningscertifikat för maskinkörning.
Har förmåga att navigera i digitala system, exempelvis via dator eller app.
Har god förmåga att arbeta praktiskt och hantera en varierad arbetsmiljö.
Meriterande är om du:
Har yrkesbevis för hjullastare och grävmaskin.
Har utbildning inom heta arbeten.
Har mekaniskt eller tekniskt kunnande.
Personliga egenskaper vi värdesätter:
Vi söker dig som trivs i en roll där självständigt arbete kombineras med nära samarbete med kollegor. Du är flexibel i ditt arbetssätt och har ett lösningsorienterat förhållningssätt där du ser möjligheter snarare än problem. Eftersom rollen är en viktig del av verksamheten är du uppmärksam, ansvarstagande och har en god känsla för hur material och maskiner ska hanteras i processen.
Övrig information:
Lön enligt kollektivavtal (GFL) 185,2 kr/timme samt Premiekompensation 1 på 10 kr/timme.
Fortsatt intresserad av rollen?
Vad kul! Då får du mer än gärna ansöka med ett CV så hör vi av oss för ett eventuellt nästa steg i processen.
Den här rekryteringsprocessen administreras av Job Solution Consulting, och kunden har begärt att alla frågor angående tjänsten hanteras av Job Solution Consulting. För eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig. Du når mig på fredrik.hovstadius@jobsolution.se Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Job Solution Sweden Consulting AB
(org.nr 559436-7608), https://www.jobsolution.se/ Jobbnummer
9788566