Miljöarbetare inom farligt avfall sökes till Ragn-Sells i Borlänge!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Anläggningsarbetarjobb / Borlänge Visa alla anläggningsarbetarjobb i Borlänge
2025-12-12
Ragn-Sells strävar efter en cirkulär ekonomi där det som förbrukats, återvinns. Vill du arbeta på en arbetsplats där du varje dag, bidrar till ett bättre samhälle?
Vill du arbeta på ett företag som erbjuder nyskapande och effektiva lösningar för att minimera och ta hand om farligt avfall på ett hållbart sätt?
Ragn-Sells hjälper sina kunder att hantera sitt farliga avfall på ett hållbart, korrekt och lagligt sätt.
Med erfarna experter på farligt avfall och säkerhetsrådgivare hjälper Ragn-Sells dagligen sina kunder med alltifrån märkning, sortering och klassificering av farligt avfall till rådgivning om säker transport.
Verksamheten omfattas av insamling, mottagning, kontroll, sortering och mellanlagring av farligt avfall samt en behandlingsanläggning för olja, oljehaltigt slam och oljehaltigt vatten. Insamling av farligt avfall sker via styckegodstransporter. Avfallet vägs, kontrolleras, märks upp och dokumenteras innan det placeras på avsedd plats i mellanlagret för vidare transport till godkänd behandlingsanläggning.
Som miljöarbetare kommer du främst arbeta med:
• Att ta analyser på inkommande materialflöden, flöden efter process samt göra analyser av det som framkommer vid provtagning,
• Kundkontakt om materialen avviker från det som är avtalat
• Analysera materialen och flödena för att se om det går att göra något bättre med det inkommande materialet.
• Utveckla analys och provtagningar - vilket innebär administrativt arbete.
• produktion tillsammans med övriga medarbetare, vilket kan innebära underhåll av maskiner såsom enklare reparationer.
• tvätt av emballage
• flytta material mellan lagerplatser samt lasta och lossa transporter till och från anläggningen..
Placering: Borlänge
Period: Omgående. Du kommer att starta din karriär inom Ragn-Sells som konsult och vara anställd av oss på StudentConsulting. Uppdraget är långsiktigt med ambitionen att på sikt bli anställd direkt av Ragn-Sells
Arbetstider: 07-16 måndag-fredag
B körkort och tillgång till egen bil
Svenska i tal och skrift, då språket används i det dagliga arbetet
Viss datorvana
Meriterande:
C/CE - behörighet
ADR
Truck
Erfarenhet av farligt gods
Stor vikt för denna tjänst läggs vid personlighet och vi ser därför att du är en lagspelare som är ansvarstagande och pålitlig. Du ska även kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du gillar att analysera och hitta lösningar på problem samt arbeta strukturerat och föredrar ordning och reda. Vi ser att du är en person som snabbt kan sätta dig in i arbetsuppgifter och rutiner. I denna roll kommer du ha mycket kundkontakter, där du kommer behöva motivera ditt resultat och din bedömning av det inkomna avfallet. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och förstår vikten av service och kvalité. Vidare behöver du ha skinn på näsan och ta ansvar för ditt arbete och resultat.
Det kan komma att bli aktuellt med utdrag från belastningsregistret.
Passar du in på beskrivningen ovan? Urval och intervjuer sker löpande, så sök tjänsten redan idag!
