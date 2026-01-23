Miljöarbetare / chaufför till Verdis i Nacka (extrajobb)
2026-01-23
Verdis är stolta insamlare av avfall, och som miljöarbetare hos oss blir du en del av en samhällsnyttig organisation där alla medarbetare och deras del i företagets framgång värdesätts - det är viktigt för oss!
Om jobbetVerdis ansvarar för avfallsinsamlingen i Nacka, med Nacka Vatten och Avfall som uppdragsgivare och samarbetspartner. För att förstärka avdelningen söker vi nu en engagerad och positiv miljöarbetare med C-körkort och YKB.
Som miljöarbetare har du en nyckelroll i bolaget. Du är Verdis ansikte utåt och du blir en av våra vardagshjältar som hjälper till att hålla Nacka rent. Tillsammans med dina kollegor säkerställer du att renhållningsuppdraget utförs i enlighet med företagets rutiner och vår uppdragsgivares krav. Du utgår från vår depå i Nacka och rapporterar till den lokala arbetsledningen.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
- Insamling och transport av avfall med sidolastande sopbil
- Hantering av fordonsdatorer och RFID-utrustning
- Avvikelserapportering
- Dagligt underhåll av fordon och påbyggnad
Vem är du?Vi söker både C-körkortschaufförer och medåkare som behärskar det svenska språket i tal och skrift.
Följande erfarenheter och kunskaper ser vi som meriterande:
- Erfarenhet av att framföra tunga fordon
- Kunskap om tunga fordon
- Erfarenhet av någon typ av avfallsinsamling
- Lokalkännedom (Nacka)
Tjänsten passar dig som trivs med ett rörligt arbete i högt tempo och som har god fysik. Som person tror vi att du är serviceinriktad, lösningsorienterad och samarbetsvillig. Du är också en ansvarsfull person som sätter en ära i att utföra ditt arbete på bästa möjliga sätt.
ÖvrigtStart: Enligt överenskommelse (så snart som möjligt)Anställningsform och omfattning: Vid behov Arbetstider: Vi har verksamheten igång måndag till fredag, dagtid klockan 06:30-15:30
Vi erbjuder marknadsmässiga löner och trygghet i form av kollektivavtal för alla våra anställda.
Låter det här som något för dig? Ansök redan idag!Urval och intervjuer kommer att ske löpande och vi strävar efter att tillsätta tjänsten så snart som möjligt. Ansök genom att klicka på "Ansök nu" eller via vår hemsida. Vi har inte möjlighet att ta emot ansökningar via e-post, men har du frågor kring tjänsten går det bra att kontakta ansokan@verdis.se
Vi är en ledande aktör inom miljöbranschen som arbetar med insamling och transport av avfall. Vår ambition är att alltid leverera hållbara lösningar och bidra till ett grönare samhälle. Med våra tjänster når vi ut till ungefär 1,5 miljoner människor i ett trettiotal kommuner i Sverige.
Våra medarbetare spelar en avgörande roll i vår framgång - varje dag bidrar de med sitt engagemang, sin kunskap och sitt starka driv för att skapa hållbara förbättringar. Hos oss är arbetskulturen präglad av samarbete, innovation och en gemensam strävan efter en grönare framtid.
Vill du bli en del av vårt team och bidra till en hållbar utveckling? Välkommen med din ansökan! Ersättning
