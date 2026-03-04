Miljöarbetare/Chaufför sommarvikariat Halland/Västra Götaland
Ohlssons I Landskrona AB / Renhållningsjobb / Falkenberg Visa alla renhållningsjobb i Falkenberg
2026-03-04
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ohlssons I Landskrona AB i Falkenberg
, Halmstad
, Laholm
, Markaryd
, Klippan
eller i hela Sverige
Miljöarbetare/Chaufför sommarvikariat Halland/Västra Götaland
Ohlssons grundades 1998 i Landskrona och har idag ca 850 anställda, verksamhet i ett 50-tal kommuner runtom i Sverige och en omsättning på drygt 1,5 miljarder. Företaget bistår kommuner och företag med tjänster inom renhållning, slam och VA, återvinning, transport och entreprenad. I koncernen ingår även Puls - Planerad Underhållsservice AB, Soreto Services AB, Exellent Syd AB, ÖMAB och Tintorella Fastigheter AB.Publiceringsdatum2026-03-04Om tjänsten
Vi på Ohlssons söker sommarvikarierande Miljöarbetare/Chaufförer till våra verksamheter i Halland/ Västra Götaland. Som chaufför hos oss är du en viktig del av det dagliga flödet som får samhället att fungera. I rollen får du en varierad vardag ute på fältet, med ett meningsfullt arbete som bidrar till en hållbar framtid.
Dina arbetsuppgifter består främst av att samla in hushållsavfall enligt planerade turlistor med våra baktömmande lastbilar (2-fack, 3-fack och 4-facksbil/villabil). Det är viktigt att du är noggrann så att alla kärl blir tömda, och att du tar ansvar för att arbetet utförs på ett tryggt och säkert sätt. Du är en viktig ambassadör för Ohlssons där du möter många kunder, därav är det viktigt att du har ett positivt bemötande och tycker om att ge bra service.
För att lyckas bra i rollen tror vi att du är:
Ansvarstagande, noggrann och strukturerad
Självständig med god förmåga att lösa problem
Serviceinriktad och har en positiv inställning
Samarbetsvillig och trygg i att arbeta med säkerhet i fokus
Vi söker dig som har:
Minst C-körkort
Giltigt YKB
Några års erfarenhet av chaufförsyrket
Grundläggande IT-kunskaper
Goda kunskaper att kommunicera på svenska
Har du lokal kännedom i regionen är det meriterande
Tjänsterna utgår från Falkenberg, Hylte, Kungälv och Laholm.
Vi erbjuder:
Ett varierande arbete med mycket kundkontakt
Vara en del av en härlig gemenskap som bidrar till en hållbar miljö varje dag
KollektivavtalSå ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan! Vi rekommenderar att du skickar din ansökan redan idag då intervjuer kan komma att ske löpande. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss via telefon 010 45 00 200.
Är det dig vi söker? Skicka in din ansökan direkt - enkelt och smidigt, utan CV! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ohlssons i Landskrona AB
(org.nr 556559-3497)
261 35 LANDSKRONA (SKÅNE) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9775779