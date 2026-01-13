Miljöarbetare / chaufför med C-kort och YKB till Verdis i Järfälla
Verdis är stolta insamlare av avfall, och som miljöarbetare hos oss blir du en del av en samhällsnyttig organisation där alla medarbetare och deras del i företagets framgång värdesätts - det är viktigt för oss!
Om jobbetVi fortsätter att växa, och våren 2026 tar vi över ansvaret för avfallsinsamlingen i Bromma, med Stockholm Vatten och Avfall som uppdragsgivare och samarbetspartner. Därför söker vi nu flera miljöarbetare med C-körkort och YKB som vill vara med från början och göra skillnad på riktigt!
Som miljöarbetare har du en nyckelroll i bolaget. Du är Verdis ansikte utåt och du blir en av våra vardagshjältar som hjälper till att hålla Bromma rent. Tillsammans med dina kollegor säkerställer du att renhållningsuppdraget utförs i enlighet med företagets rutiner och vår uppdragsgivares krav. Du utgår från vår depå i Järfälla och rapporterar till den lokala arbetsledningen.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
- Insamling och transport av avfall
- Hantering av fordonsdatorer och RFID-utrustning
- Avvikelserapportering
- Dagligt underhåll av fordon och påbyggnad
Vem är du?Vi söker dig som har C-körkort och YKB och som behärskar det svenska språket i tal och skrift.
Följande erfarenheter och kunskaper ser vi som meriterande:
- Erfarenhet av att framföra tunga fordon
- Kunskap om tunga fordon
- Erfarenhet av någon typ av avfallsinsamling
- Lokalkännedom (Inom Bromma)
Tjänsten passar dig som trivs med ett rörligt arbete i högt tempo och som har god fysik. Som person tror vi att du är serviceinriktad, lösningsorienterad och samarbetsvillig. Du är också en ansvarsfull person som sätter en ära i att utföra ditt arbete på bästa möjliga sätt.
ÖvrigtStart: 1 April 2026.Anställningsform och omfattning: Tillsvidare, heltid (provanställning tillämpas).Arbetstider: Vi har verksamhet måndag till fredag med arbetstid från klockan 06:00.
Vi erbjuder marknadsmässiga löner och trygghet i form av kollektivavtal för alla våra anställda.
Låter det här som något för dig? Ansök redan idag!Urval och intervjuer kommer att ske löpande och vi strävar efter att tillsätta tjänsten så snart som möjligt. Ansök genom att klicka på "Ansök nu" eller via vår hemsida. Vi har inte möjlighet att ta emot ansökningar via e-post, men har du frågor kring tjänsten går det bra att kontakta ansokan@verdis.se
.
Vi är en ledande aktör inom miljöbranschen som arbetar med insamling och transport av avfall. Vår ambition är att alltid leverera hållbara lösningar och bidra till ett grönare samhälle. Med våra tjänster når vi ut till ungefär 1,5 miljoner människor i ett trettiotal kommuner i Sverige.
Våra medarbetare spelar en avgörande roll i vår framgång - varje dag bidrar de med sitt engagemang, sin kunskap och sitt starka driv för att skapa hållbara förbättringar. Hos oss är arbetskulturen präglad av samarbete, innovation och en gemensam strävan efter en grönare framtid.
Vill du bli en del av vårt team och bidra till en hållbar utveckling? Välkommen med din ansökan!
