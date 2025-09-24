Miljöarbetare / C-chaufförer till Verdis i Upplands Väsby
2025-09-24
Vi på Verdis är stolta insamlare av avfall och hos oss bidrar du till en renare och mer hållbar vardag för tusentals människor - samtidigt som du blir en viktig del av en organisation där varje medarbetares insats räknas. Just nu söker vi engagerade miljöarbetare till vår depå i Upplands Väsby.
Om jobbetVerdis ansvarar för avfallsinsamlingen i flera kommuner i norra Stockholm, där vi arbetar på uppdrag av och i nära samverkan med respektive kommun. För att möta uppdragens krav och våra höga kvalitetsmål söker vi nu dig som har C-körkort, YKB och ett positivt driv.
Som miljöarbetare är du en nyckelperson i vår dagliga verksamhet - Verdis ansikte utåt och en del av det lag som ser till att våra kommuner hålls rena. Tillsammans med dina kolleger säkerställer du att renhållningsuppdraget utförs i enlighet med våra rutiner och vår uppdragsgivares krav. Du rapporterar till den lokala arbetsledningen.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
- Insamling och transport av avfall med baklastande hämtfordon
- Hantering av fordonsdatorer och RFID-utrustning
- Avvikelserapportering
- Dagligt underhåll/kontroll av fordon och påbyggnad samt tvätt av dessa vid behov
- Inlämnande av fordon till verkstad vid behov
Vem är du?Vi söker dig som:
- Har C-körkort med tillhörande YKB
- Behärskar det svenska språket i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
- Tidigare erfarenhet från liknande arbete
- Kört baklastare tidigare
- Kunskap om digital avvikelsehantering
- Kännedom om precisionskörning
Den här tjänsten passar dig som har god fysik och som trivs med ett rörligt arbete i högt tempo. Du uppskattar vara utomhus och har inga problem med att arbeta i alla väder. Som person är du serviceinriktad med god samarbetsförmåga och du har ett lösningsorienterat förhållningssätt. Vi tror också att du är ansvarsfull och sätter en ära i att utföra ditt arbete på bästa möjliga vis.
Övrigt Start: Enligt överenskommelse, men gärna så snart som möjligtAnställningsform: Tillsvidare (vi tillämpar sex månaders provanställning)Omfattning: Heltid (40 timmar/vecka)Arbetstider: Vi har verksamheten igång måndag till fredag, dagtid mellan cirka kl. 06:00-15:00 Placering: Vällsta, Upplands Väsby
Vi erbjuder konkurrenskraftiga löner och trygghet i form av kollektivavtal för alla våra anställda.
Låter detta som något för dig? Ansök redan idag!Urval och intervjuer kommer att ske löpande och vi strävar efter att tillsätta tjänsten så snart som möjligt. Ansökan sker genom att klicka på "Ansök nu". Vi har inte möjlighet att ta emot ansökningar via e-post men har du frågor kring tjänsten går det bra att kontakta ansokan@verdis.se
Vi är en ledande aktör inom miljöbranschen som arbetar med insamling och transport av avfall. Vår ambition är att alltid leverera hållbara lösningar och bidra till ett grönare samhälle. Med våra tjänster når vi ut till ungefär 1,5 miljoner människor i ett trettiotal kommuner i Sverige.
Våra medarbetare spelar en avgörande roll i vår framgång - varje dag bidrar de med sitt engagemang, sin kunskap och sitt starka driv för att skapa hållbara förbättringar. Hos oss är arbetskulturen präglad av samarbete, innovation och en gemensam strävan efter en grönare framtid.
Vill du bli en del av vårt team och bidra till en hållbar utveckling? Välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Verdis AB (org.nr 556749-8026)
Verdis Jobbnummer
9523392