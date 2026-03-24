Miljöarbetare/C-chaufförer till Verdis avdelning för FNI i Upplands Väsby o

2026-03-24
Nu söker vi engagerade miljöarbetare med C-körkort och YKB som vill sommarjobba på Verdis i Upplands Väsby och Uppsala.
Vi på Verdis är stolta insamlare av avfall. Vill du vara en viktig del av en samhällsnyttig organisation som värdesätter varje medarbetares bidrag till företagets framgång? Då kan du vara den vi letar efter. Just nu söker vi en miljöarbetare till vår avdelning för fastighetsnära insamling (FNI) i Upplands Väsby och Uppsala.
Om jobbetVerdis samlar in källsorterat avfall runt om i Stockholm samt Uppsala och nu letar vi efter flera positiva och målinriktad miljöarbetare med C-körkort och YKB, som kan arbeta heltid under sommaren (maj-september).
Som miljöarbetare har du en huvudroll inom Verdis. Du är vårt ansikte utåt och blir en av våra vardagshjältar som hjälper till att hålla Stockholm samt Uppsala rent. Tillsammans med dina kolleger säkerställer du att renhållningsuppdraget utförs i enlighet med företagets rutiner och vår uppdragsgivares krav. Du rapporterar till den lokala arbetsledningen.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
- Insamling och transport av källsorterat avfall med baklastare
- Hantering av fordonsdatorer och RFID-utrustning
- Avvikelserapportering
- Dagligt underhåll/kontroll av fordon och påbyggnad samt tvätt av dessa vid behov
- Inlämnande av fordon till verkstad vid behov
Vem är du?
Vi söker dig som:
- Har C-körkort med tillhörande YKB
- Behärskar det svenska språket i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
- Tidigare erfarenhet från liknande arbete och/eller har hanterat "tvåfackare" tidigare
- Kunskap om digital avvikelsehantering
Den här tjänsten passar dig som har god fysik och som trivs med ett rörligt arbete i högt tempo. Du uppskattar vara utomhus och har inga problem med att arbeta i alla väder. Som person är du serviceinriktad med god samarbetsförmåga och du har ett lösningsorienterat förhållningssätt. Vi tror också att du är ansvarsfull och sätter en ära i att utföra ditt arbete på ett förtjänstfullt sätt.
Övrigt Start: Maj 2026Omfattning och anställningsform: Visstidsanställning på heltid (maj till september) Arbetstider: Vi har verksamheten igång måndag till fredag, dagtid klockan 06:00-15:00.Placering: Vällsta, Upplands Väsby
Vi erbjuder konkurrenskraftiga löner och trygghet i form av kollektivavtal för alla våra anställda.
Låter detta som något för dig? Ansök redan idag!Urval och intervjuer kommer att ske löpande och vi strävar efter att tillsätta tjänsten så snart som möjligt. Ansökan sker genom att klicka på "Ansök nu". Vi har inte möjlighet att ta emot ansökningar via e-post men har du frågor kring tjänsten går det bra att kontakta ansokan@verdis.se
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroll via Fortcheck före eventuell anställning.
Vi är en ledande aktör inom miljöbranschen som arbetar med insamling och transport av avfall. Vår ambition är att alltid leverera hållbara lösningar och bidra till ett grönare samhälle. Med våra tjänster når vi ut till ungefär 1,5 miljoner människor i ett trettiotal kommuner i Sverige.
Våra medarbetare spelar en avgörande roll i vår framgång - varje dag bidrar de med sitt engagemang, sin kunskap och sitt starka driv för att skapa hållbara förbättringar. Hos oss är arbetskulturen präglad av samarbete, innovation och en gemensam strävan efter en grönare framtid.
