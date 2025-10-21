Miljöarbetare / C-chaufför till Verdis i Tomelilla
2025-10-21
, Ystad
, Sjöbo
, Simrishamn
, Skurup
, Malmö
, Helsingborg
, Linköping
, Gotland
Vi på Verdis är stolta insamlare av avfall. Vill du vara en viktig del av en samhällsnyttig organisation som värdesätter varje medarbetares bidrag till företagets framgång? Då kan du vara den vi letar efter. Just nu söker vi dig som har C-körkort, YKB och ett positivt driv och som vill vara en del av vårt härliga gäng i Tomelilla.
Om jobbet
Verdis ansvarar för insamling och transport av hushålls- och matavfall i Tomelilla och Simrishamn, med Österlens Kommunala Renhållnings AB (ÖKRAB) som uppdragsgivare och samarbetspartner. Som miljöarbetare har du en huvudroll inom bolaget. Du är Verdis ansikte utåt och du blir en av våra vardagshjältar som hjälper till att hålla Österlen rent. Tillsammans med dina kolleger säkerställer du att renhållningsuppdraget utförs i enlighet med företagets rutiner och vår uppdragsgivares krav. Du rapporterar till den lokala arbetsledningen.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
- Insamling och transport av avfall med baklastande hämtfordon
- Hantering av fordonsdatorer och RFID-utrustning
- Avvikelserapportering
- Dagligt underhåll/kontroll av fordon och påbyggnad samt tvätt av dessa vid behov
- Inlämnande av fordon till verkstad vid behov
Vem är du?
Vi söker dig som:
- Har C-körkort med tillhörande YKB
- Behärskar det svenska språket i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
- Yrkeserfarenhet som lastbilschaufför och kunskap om tunga fordon
- Tidigare erfarenhet av någon form av avfallsinsamling
- God lokalkännedom
Den här tjänsten passar dig som trivs med ett rörligt arbete i högt tempo och som har god fysik. Som person tror vi att du är serviceinriktad, lösningsorienterad och samarbetsvillig. Du är också ansvarsfull och sätter en ära i att utföra ditt arbete på bästa möjliga sätt.
Övrigt
Start: Enligt överenskommelse (så snart som möjligt)
Anställningsform och omfattning: Tillsvidareanställning (provanställning tillämpas),, heltid
Arbetstider: Måndag till fredag, 06:00-15:00
Vi erbjuder konkurrenskraftiga löner och trygghet i form av kollektivavtal för alla våra anställda.
Låter detta som något för dig? Ansök redan idag!
Urval och intervjuer kommer att ske löpande och vi strävar efter att tillsätta tjänsten så snart som möjligt. Vi har inte möjlighet att ta emot ansökningar via e-post men har du frågor kring tjänsten går det bra att kontakta ansokan@verdis.se
Vi är en ledande aktör inom miljöbranschen som arbetar med insamling och transport av avfall. Vår ambition är att alltid leverera hållbara lösningar och bidra till ett grönare samhälle. Med våra tjänster når vi ut till ungefär 1,5 miljoner människor i ett trettiotal kommuner i Sverige.
Våra medarbetare spelar en avgörande roll i vår framgång - varje dag bidrar de med sitt engagemang, sin kunskap och sitt starka driv för att skapa hållbara förbättringar. Hos oss är arbetskulturen präglad av samarbete, innovation och en gemensam strävan efter en grönare framtid.
Vill du bli en del av vårt team och bidra till en hållbar utveckling? Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast och rörlig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Verdis AB
(org.nr 556749-8026), https://www.verdis.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Verdis Jobbnummer
9565993