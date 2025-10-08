Miljöarbetare / administratör till Verdis på Lidingö
Verdis AB / Renhållningsjobb / Lidingö Visa alla renhållningsjobb i Lidingö
2025-10-08
Vi på Verdis är stolta insamlare av avfall. Vill du vara en viktig del av en samhällsnyttig organisation som värdesätter varje medarbetares bidrag till företagets framgång? Då kan du vara den vi letar efter. Just nu söker vi miljöarbetare till vår depå på Lidingö.
Om jobbetVerdis ansvarar för avfallsinsamlingen på Lidingö, med Lidingö stad som uppdragsgivare och samarbetspartner. Nu behöver vi förstärka avdelningen med en positiv och driven miljöarbetare med B-körkort, som även kan stötta arbetsledningen med diverse administrativa arbetsuppgifter såsom att hantera arbetsorder m.m.
Tjänsten är en visstidsanställning på heltid fram till sista januari 2026, därefter finns det eventuellt möjlighet till fortsatt anställning.
Övergripande arbetsuppgifter:
Som miljöarbetare har du en huvudroll inom Verdis. Du är vårt ansikte utåt och blir en av våra vardagshjältar som hjälper till att hålla Lidingö rent. Tillsammans med dina kolleger säkerställer du att renhållningsuppdraget utförs i enlighet med företagets rutiner och vår uppdragsgivares krav. Du rapporterar till den lokala arbetsledningen.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
- Insamling och transport av avfall
- Administration i Verdis och uppdragsgivarens verksamhetssystem
- Hantering av fordonsdatorer och RFID-utrustning
- Avvikelserapportering
- Dagligt underhåll/kontroll av fordon och påbyggnad samt tvätt av dessa vid behov
Vem är du?Vi söker dig som:
- Har B-körkort
- Behärskar det svenska språket i tal och skrift
- Har god dator- och systemvana samt god administrativ förmåga
Det är meriterande om du har:
- Tidigare erfarenhet från liknande arbete
- Erfarenhet av att arbeta med administration i olika system
- Kunskap om digital avvikelsehantering
- Lokalkännedom på Lidingö
Den här tjänsten passar dig som har god fysik och som trivs med ett rörligt arbete i högt tempo. Du uppskattar vara utomhus och har inga problem med att arbeta i alla väder. Som person är du serviceinriktad med god samarbetsförmåga och du har ett lösningsorienterat förhållningssätt. Vi tror också att du är ansvarsfull och sätter en ära i att utföra ditt arbete på ett förtjänstfullt sätt.
Övrigt Start: Omgående (enligt överenskommelse)Omfattning och anställningsform: Visstidsanställning på heltid fram till sista januariArbetstider: Vi har verksamheten igång måndag till fredag, dagtid klockan 06:30-15:30, inkl. "röda dagar" och aftnar såsom midsommaraftonPlacering: Lidingö
Vi erbjuder konkurrenskraftiga löner och trygghet i form av kollektivavtal för alla våra anställda.
Låter detta som något för dig? Ansök redan idag!Urval och intervjuer kommer att ske löpande och vi strävar efter att tillsätta tjänsten så snart som möjligt. Ansökan sker genom att klicka på "Ansök nu". Vi har inte möjlighet att ta emot ansökningar via e-post men har du frågor kring tjänsten går det bra att kontakta ansokan@verdis.se
Vi är en ledande aktör inom miljöbranschen som arbetar med insamling och transport av avfall. Vår ambition är att alltid leverera hållbara lösningar och bidra till ett grönare samhälle. Med våra tjänster når vi ut till ungefär 1,5 miljoner människor i ett trettiotal kommuner i Sverige.
Våra medarbetare spelar en avgörande roll i vår framgång - varje dag bidrar de med sitt engagemang, sin kunskap och sitt starka driv för att skapa hållbara förbättringar. Hos oss är arbetskulturen präglad av samarbete, innovation och en gemensam strävan efter en grönare framtid.
Vill du bli en del av vårt team och bidra till en hållbar utveckling? Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast och rörlig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Verdis AB
(org.nr 556749-8026), https://www.verdis.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Verdis Jobbnummer
9547940