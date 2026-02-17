Miljöanalytiker till SLU Havsfiskelaboratoriet, Lysekil
2026-02-17
Institutionen för akvatiska resurser
Vill du arbeta i en inspirerande miljö och bidra till ett hållbart nyttjande av våra hav, sjöar och vattendrag? Vi på institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) brinner för vår vision "starka fiskbestånd i friska vatten". Vi växer, och söker medarbetare som vill utvecklas och göra skillnad tillsammans med oss. Institutionen för akvatiska resurser bedriver miljöanalys, rådgivning, forskning och utbildning i akvatisk ekologi med fokus på fisk och skaldjur. Institutionen är SLU:s största och har drygt 180 anställda vid fyra huvudorter: Ultuna, Lysekil, Öregrund och Stockholm (Drottningholm), samt tre fältstationer. Vår verksamhet är starkt profilerad mot datainsamling och analys av fisk och fiske och ekosystem. Institutionen präglas av en intensiv samverkan med det omgivande samhället. Detta skapar en vital forskningsmiljö och ger oss unika möjligheter att ta fram kunskap som är förvaltningsnära och direkt tillämpbar i praktiken. Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Om jobbet
Arbetet utgår ifrån ett regionalt åtgärdsprogram för havsmiljön i 8-fjordar där vi deltar i utformning, uppföljning och utvärdering av olika åtgärder tillsammans med andra kunskapsorganisationer och förvaltare från lokal till nationell nivå. Det övergripande målet i programmet är att få tillbaka stor rovfisk så att den kan utföra sin strukturerande roll i kustekosystemen och bidra till en god havsmiljö. Inom ramen för detta arbete förväntas du leda delprojekt i fält, analysera och sammanställa data samt vara med och skriva rapporter och underlag till förvaltningen.
I arbetsuppgifterna ingår fältverksamhet med provtagning av fisksamhället, samt märkning och genetisk provtagning på utvalda arter. Du förväntas leda och genomföra delmoment i uppföljningen tillsammans med kollegor. I projektet arbetar vi med telemetri och hydrofoner där du kommer att göra underhåll av mottagare och samla in data över fiskens rörelser. Du kan även komma att arbeta med andra övervakningsmetoder såsom stereokamera och provfisken.
Arbetet innebär att ge vetenskapligt stöd åt den ekosystembaserade havsförvaltning som är under utformning i 8+fjordarområdet och där även interaktioner mellan fisken och toppredatorer som säl, skarv och tumlare är centrala delar att följa upp. Arbetet kan även innebär att ge vetenskapligt stöd åt fiskförvaltning och arbete med uppföljning av förvaltningsåtgärder knutna till marina skyddade områden.
Du kommer att vara del av ett team av marinbiologer som undersöker havet med målet att förstå och förbättra vår marina miljö i nära samarbete med förvaltande myndigheter och andra kunskapsorganisationer.
Din bakgrund
Vi söker dig som har en kandidat- eller magisterexamen inom biologi eller motsvarande relevant ämnesområde. Du skall ha erfarenheter och kunskap om den marina miljön. Du har förmåga att snabbt kunna sätta dig in i nya frågeställningar, identifiera nyckelfrågor, ta relevanta beslut och arbeta självständigt. Du ska ha dokumenterad erfarenhet av sammanställning och analys av data, samt erfarenhet av att skriva rapporter. Vi söker dig som tycker om att skapa kontakter och samarbeta med andra organisationer, intressenter och allmänheten. Körkort för personbil (B) är ett krav.
Det är meriterande med erfarenheter och kunskap om fisk i marina kustekosystem, samt tidigare erfarenheter av arbete med havsmiljöfrågor. Tidigare arbete inom förvaltande myndighet eller forskningserfarenhet är ytterligare meriterande. Det är också en fördel om du har erfarenhet av att arbeta till havs med fältprovtagning. Erfarenhet av att framföra mindre båtar är också önskvärt liksom erfarenhet av tekniska system såsom hydrofoner, telemetri eller stereokamera.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och tidigare arbetslivserfarenhet. God samarbetsförmåga och flexibilitet är viktiga egenskaper, men du behöver även kunna arbeta självständigt. Erfarenheter av intervjustudier och sammanställning av historisk information är en fördel. På grund av att arbetet kräver kommunikation med svenska myndigheter, intressenter, och allmänhet läggs särskild vikt vid förmåga att kommunicera på svenska. Vi förutsätter dessutom att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
Placering:
Lysekil
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU tillämpar provanställning.
Omfattning:
Snarast och enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-03-08.
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Ersättning
Miljöanalytiker
Håkan Wennhage Hakan.wennhage@slu.se 010-4784051 Jobbnummer
