Miljöanalytiker med fokus på fältprovtagning, provfiske och analys
Sveriges lantbruksuniversitet / Biologjobb / Varberg Visa alla biologjobb i Varberg
2025-12-12
Institutionen för akvatiska resurser
SLU, Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, söker en biolog eller en person med motsvarande bakgrund och kvalifikationer för en anställning som miljöanalytiker vid kontoret i Bua, Varbergs kommun.
Vill du arbeta i en inspirerande miljö och bidra till ett hållbart nyttjande av våra hav, sjöar och vattendrag? Vi på institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) brinner för vår vision "starka fiskbestånd i friska vatten". Vi söker medarbetare som vill utvecklas och göra skillnad tillsammans med oss.
Om jobbet
Vi söker en engagerad och kunnig biolog till tjänsten som miljöanalytiker vid SLU Aqua, Kustlaboratoriet. Du kommer att bidra till vårt arbete med att ge råd till förvaltningen och att utveckla kunskapen om hållbart nyttjande av ekosystem i kust- och havsområden. Du kommer att arbeta med provtagning i fält och analyser inom ramen för EUs datainsamlings-förordning samt med nationell- och regional miljöövervakning av fisk i kustvatten.
Du kommer huvudsakligen arbeta med den biologiska och radiologiska miljöövervakningen vid Ringhals kärnkraftverk, EUs datainsamlingsförordning, samt datainsamling inom nationell- och regional miljöövervakning. Därtill kan du komma att arbeta inom flera olika miljöanalysprojekt vid institutionen.
I arbetsuppgifterna ingår det att utföra provfisken längs kusten (främst västkusten men vid behov även i andra delar av Sverige) och övriga fältuppdrag, samt insamling av olika typer av data via provtagningsprogram ombord på yrkesfiskets båtar liksom på forskningsfartyg av olika storlekar. Det innebär även biologisk provtagning av fisk och analys av biologiska prover, rapportering av resultat, samt övriga uppgifter inom ramen för SLU Aquas verksamhet. Arbetsuppgifterna innebär tidvis arbete i fält vilket medför flexibla arbetstider, resor, och kan även innebära visst arbete på helger. Arbetsuppgifterna kan förändras över tid efter verksamhetens behov.
Din bakgrund
Du har ett stort intresse för den marina miljön, fisk, fiske och marina däggdjur. Som person är du ansvarstagande och bra på att kommunicera. Du tycker om att arbeta i grupp men du är också bekväm med att arbeta självständigt om så krävs. Du behöver vara noggrann, ha lätt för att lära dig nya saker, van vid att arbeta systematiskt samt ha ett flexibelt förhållningssätt. Vid anställningen läggs stor vikt vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga, noggrannhet, samt ämnesmässig skicklighet och dessa bör exemplifieras i ansökan.
Du ska ha:
• ett gediget intresse för marinbiologi, fisk, fiske och Västerhavets ekosystem
• god sjövana
• god erfarenhet av fältarbete
• erfarenhet av provfiske, gärna med översiktnät och/eller ryssjor
• körkort för bil (manuell)
• goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska
• goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska
Det är meriterande om du har:
• goda kunskaper om västkustens fiskarter
• erfarenhet av att framföra styrpulpetbåtar
• erfarenhet av biologisk provtagning på fisk
• erfarenhet av arbete i databaser
• erfarenhet av projektledning
• erfarenhet från yrkesfiske eller arbete på forskningsfartyg
• erfarenhet av kvantitativ analys av bilder och/eller filmmaterial
• erhållit certifikatet fartygsbefäl klass VIII
• körkort med B96 eller BE behörighet
• aktuell sjösäkerhetsutbildning för att få arbeta ombord på fiskebåt
• aktuell utbildning i djuretik
• erfarenhet inom biologisk statistik och statistikprogram (R, SPSS etc.)
• erfarenhet av att skriva vetenskapliga texter eller rapporter
Behörighet
Kandidatexamen i biologi eller motsvarande ämne.Publiceringsdatum2025-12-12Om företaget
Institutionen för akvatiska resurser bedriver miljöanalys, rådgivning, forskning och utbildning i akvatisk ekologi med fokus på fisk och skaldjur. Institutionen är SLU:s största och har anställda vid fyra huvudorter: Lysekil, Öregrund, Uppsala (Ultuna) och Stockholm (Drottningholm), samt två fältstationer.
Vår verksamhet är starkt profilerad mot datainsamling och analys av fisk, fiske och ekosystem. Institutionen präglas av en intensiv samverkan med det omgivande samhället. Detta skapar en vital forskningsmiljö och ger oss unika möjligheter att ta fram kunskap som är förvaltningsnära och direkt tillämpbar i praktiken. För mer information om institutionen: www.slu.se/akvatiskaresurser
Placering:
Bua, Varbergs kommun.
Anställningsform:
Särskild visstidsanställning till och med 2026-08-31 med möjlighet till förlängning.
Omfattning:
100%Tillträde
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Ersättning
