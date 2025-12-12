Miljöanalysassistent med erfarenhet av provfiske och fältarbete
2025-12-12
Institutionen för akvatiska resurser
SLU, Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, söker en biolog eller en person med motsvarande bakgrund och kvalifikationer för en anställning som miljöanalytiker vid kontoret i Bua, Varbergs kommun
Vill du arbeta i en inspirerande miljö och bidra till ett hållbart nyttjande av våra hav, sjöar och vattendrag? Vi på institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) brinner för vår vision "starka fiskbestånd i friska vatten". Vi söker medarbetare som vill utvecklas och göra skillnad tillsammans med oss.
Om jobbet
Du kommer huvudsakligen arbeta med fältrelaterade arbetsuppgifter som exempelvis den biologiska och radiologiska miljöövervakningen vid Ringhals kärnkraftverk, EU:s datainsamlingsförordning, datainsamling från yrkesfiske, samt datainsamling inom nationell- och regional miljöövervakning. Därtill kan du komma att arbeta inom flera olika miljöanalysprojekt vid institutionen.
I arbetsuppgifterna ingår fältarbete som en stor del av tjänsten. Det innebär att delta i och även leda provfisken längs kusten (främst västkusten men vid behov även i andra delar av Sverige), insamling av olika typer av data via provtagningsprogram ombord på yrkesfiskets båtar liksom på forskningsfartyg av olika storlekar, samt övriga fältuppdag inom ramen för SLU Aquas verksamhet. Arbete i fält medför flexibla arbetstider, resor, och kan även innebära visst arbete på helger.
I arbetsuppgifterna ingår även biologisk provtagning av olika fiskarter, insamling av radiologiska prover och beredning av dessa, samt att ta ansvar för fiskeredskap, båtar och övrig provtagningsutrustning som används på kontoret.
Arbetet innebär även en del kontors- och datorarbete, samt användande av databaser och andra tekniska verktyg.
Arbetsuppgifterna kan förändras över tid efter verksamhetens behov.
Din bakgrund
Du har ett stort intresse för den marina miljön och dokumenterad erfarenhet av fältarbete till sjöss och provfiske och/eller yrkesfiske. Som person är du ansvarstagande och bra på att kommunicera. Du tycker om att arbeta i grupp men du är också bekväm med att arbeta självständigt om så krävs. Du behöver vara noggrann, ha lätt för att lära dig nya saker, vara van att arbeta systematiskt samt ha ett flexibelt förhållningssätt. Vid anställningen läggs stor vikt vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga, noggrannhet, samt ämnesmässig skicklighet och dessa bör exemplifieras i ansökan.
Du ska ha:
• ett gediget intresse för fisk och marina ekosystem
• god sjövana
• erfarenhet av att utföra fiske (provfiske eller yrkesfiske)
• vana att hantera fisk
• körkort för personbil (B manuell)
• goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska
• goda muntliga kunskaper i engelska
Det är meriterande om du har:
• en biologiexamen eller liknande utbildning
• god artkännedom och goda kunskaper om fisk i Västerhavet och Östersjön
• erfarenhet av att framföra styrpulpetbåtar
• erfarenhet av biologisk provtagning på fisk
• aktuell utbildning för djuretik
• utbildning för kemikaliehantering
• erfarenhet av kvantitativ analys av bilder och/eller filmmaterial
• aktuell sjösäkerhetsutbildning för att få arbeta ombord på fiskebåt
• körkort med behörighet BE eller B96
Publiceringsdatum2025-12-12
Institutionen för akvatiska resurser bedriver miljöanalys, rådgivning, forskning och utbildning i akvatisk ekologi med fokus på fisk och skaldjur. Institutionen är SLU:s största och har anställda vid fyra huvudorter: Lysekil, Öregrund, Uppsala (Ultuna) och Stockholm (Drottningholm), samt två fältstationer.
Vår verksamhet är starkt profilerad mot datainsamling och analys av fisk, fiske och ekosystem. Institutionen präglas av en intensiv samverkan med det omgivande samhället. Detta skapar en vital forskningsmiljö och ger oss unika möjligheter att ta fram kunskap som är förvaltningsnära och direkt tillämpbar i praktiken. För mer information om institutionen: www.slu.se/akvatiskaresurser
Placering:
Bua, Varberg
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU tillämpar provanställning.
Omfattning:
100%Tillträde
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
