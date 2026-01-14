Miljöanalysassistent inriktning fältprovtagning till Lysekil - vikariat
Sveriges lantbruksuniversitet / Socialsekreterarjobb / Lysekil Visa alla socialsekreterarjobb i Lysekil
2026-01-14
, Sotenäs
, Munkedal
, Orust
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges lantbruksuniversitet i Lysekil
, Göteborg
, Strömstad
, Vårgårda
, Lidköping
eller i hela Sverige
Om jobbet
Du kommer att vara verksam inom olika insamlings- och analysaktiviteter som huvudsakligen bedrivs inom ramen för EUs datainsamlingsförordning.
Arbetsuppgifterna består till stor del av insamling av olika typer av data via provtagningsprogram ombord på yrkesfiskets båtar liksom på forskningsfartyg. Arbetet innebär mycket arbete i fält vilket medför flexibla arbetstider och visst arbete på helger.
I övrigt består arbetsuppgifterna dels av löpande och rutinmässig biologisk analys av fisk, dels av analys av videomaterial som samlats in i syfte att skatta eventuell förekomst av bifångst.
Din bakgrund
Som person är du ansvarstagande och bra på att kommunicera. Du tycker om att arbeta i grupp men du är också bekväm med att arbeta självständigt om så krävs. Du behöver i övrigt vara noggrann, van att arbeta systematiskt samt ha ett flexibelt förhållningssätt. Du har ett intresse för den marina miljön, fisk och fiske.
Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet.
Du skall:
• ha ett gediget intresse för biologi och fisk
• ha mycket god sjövana
• ha god erfarenhet av fältarbete
• ha körkort för bil
• kunna utrycka dig i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om:
• du har genomgått en sjösäkerhetsutbildning
• du har erfarenhet från yrkesfiske eller arbete på forskningsfartyg
• du har erfarenhet av arbete med biologiska prover från akvatisk miljö
• du har erfarenhet av kvantitativ analys av bilder och/eller filmmaterial
Behörighet:
Ingen formell högre utbildning krävs. Du får gärna vara utbildad marinbiolog eller biolog men kan också ha skaffat kunskap på annat sätt. Publiceringsdatum2026-01-14Om företaget
Institutionen för akvatiska resurser bedriver miljöanalys, rådgivning, forskning och utbildning i akvatisk ekologi med fokus på fisk och skaldjur. Institutionen är SLU:s största och har anställda vid fyra huvudorter: Lysekil, Öregrund, Uppsala (Ultuna) och Stockholm (Drottningholm), samt två fältstationer.
Vår verksamhet är starkt profilerad mot datainsamling och analys av fisk, fiske och ekosystem. Institutionen präglas av en intensiv samverkan med det omgivande samhället. Detta skapar en vital forskningsmiljö och ger oss unika möjligheter att ta fram kunskap som är förvaltningsnära och direkt tillämpbar i praktiken. För mer information om institutionen: www.slu.se/akvatiskaresurser
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Lysekil
Anställningsform:
Vikariat tom 2026-12-31
Omfattning:
100%Tillträde
Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-01-28.Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), http://www.slu.se Arbetsplats
Sveriges lantbruksuniversitet Kontakt
Bitr.avdelningschef
Maria Hansson fornamn.efternamn@slu.se +46 (0)10 478 4020 Jobbnummer
9683475