Uppdragstitel: Miljö- och tillståndssamordnare Spårväg Syd
Roll/Nivå: Samordnare - Nivå 4
Projekttyp: Teknik/Trafik
Plats: Stockholm (Kungsholmen) / delvis distans
Omfattning: 40 timmar per vecka (100 %)
Startdatum: 19 januari 2026
Slutdatum: 31 december 2027
Förlängningsoptioner: 1+1+1+1+1
Fakturaenhet: IP Spårväg Syd (SL/FE010)
Om uppdraget
Region Stockholm ansvarar för att regionens invånare och besökare har tillgång till en väl fungerande, tillgänglig och hållbar kollektivtrafik. Inom Trafikförvaltningens investeringsprojekt genomförs nu Spårväg Syd, ett strategiskt viktigt projekt inom ramen för Sverigeförhandlingen.
Spårväg Syd etapp 1 planeras mellan Flemingsberg och Skärholmen och ska bidra till ökad tillgänglighet, kortare restider och stärkt regional sammanlänkning.
Vi söker nu en Miljö- och tillståndssamordnare som ska leda och samordna programmets och projektens arbete inom miljö, klimat och tillstånd.
Uppdragets innehåll
Som Miljö- och tillståndssamordnare har du ett övergripande ansvar för att leda och samordna miljö-, klimat- och tillståndsarbetet inom program Spårväg Syd.
Projektet bedöms medföra betydande miljöpåverkan, vilket innebär att MKB till järnvägsplan ska tas fram samt att flera miljötillstånd krävs, bland annat för vattenverksamhet och intrång i naturreservat.
Systemhandlings- och bygghandlingsprojektering pågår och sker successivt för olika delsträckor, vilket kräver god planeringsförmåga och flexibilitet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda arbetet inom miljö, klimat och tillstånd för Spårväg Syd
Samordna miljö- och tillståndsarbete med projektering, järnvägsplanearbete samt projekt- och programorganisation
Ta fram strategier, processer, mål, planer och rutiner för miljö-, klimat-, tillstånds- och hållbarhetsarbete
Säkerställa framtagande, granskning och kvalitetssäkring av MKB och andra miljörelaterade handlingar
Skapa struktur och överblick över projektets miljöfrågor samt säkerställa prioritering mot uppsatta mål
Leda och följa upp miljö- och hållbarhetsmål samt säkerställa efterlevnad av Trafikförvaltningens riktlinjer (ex. Miljö och Energi)
Ansvara för projektets Plan för hållbarhet
Bevaka lagstiftning, myndighetskrav och intressentkrav inom miljöområdet
Hantera kontakter med kommuner, myndigheter och andra intressenter
Vara stöd i hållbarhetsfrågor vid upphandlingar
Löpande samverkan med IP:s miljöstrateg och SU:s sektion Hållbar Utveckling
Kravprofil för detta jobb
Gedigen erfarenhet av miljö- och tillståndsarbete i större infrastruktur- eller samhällsbyggnadsprojekt
Erfarenhet av MKB-arbete och tillståndsprocesser (ex. vattenverksamhet)
God kunskap om relevant miljölagstiftning och myndighetsprocesser
Förmåga att leda, samordna och strukturera komplexa frågor
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska, i tal och skrift
Placering och arbetssätt
Arbete sker både på distans och på Trafikförvaltningens kontor på Kungsholmen
Förväntad närvaro på plats: minst 50 %, enligt verksamhetens behov och beställarens godkännande
Trafikförvaltningen tillhandahåller dator och arbetsplatsSå ansöker du
Anbud ska lämnas enligt instruktion i kravspecifikation (Excel) och ska innehålla:
Ifylld kravspecifikation (Ja/Nej samt beskrivning av uppfyllnad och CV-referens)
CV/konsultprofil
Ifylld och giltigt signerad jävsdeklaration
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
