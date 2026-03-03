Miljö- och renhållningsarbetare till Ljusdal Energi
2026-03-03
Ljusdal Energi är en kommunägd koncern med sju olika bolag. Vi är ca 90 kollegor som alla jobbar engagerat för att få vardagen att fungera för våra kunder inom återvinning, värme, el, bredband, vatten & avlopp. Till Ljusdal Renhållning, som ansvarar för sophämtning, grovsopor, slamtömning och vår återvinningscentral Åkerslund, söker vi nu en miljö- och renhållningsarbetare från april till september 2026.
Om jobbet
I rollen som miljö- och renhållningsarbetare kommer du att arbeta på vår återvinningsramp med kundmotagande och vara vårt ansikte utåt. Du informerar, vägleder och hjälper våra kunder att sortera sitt avfall rätt. I jobbet ingår också:
Kontroll och invägning av inkommande avfall
Sortering av material såsom grovavfall, trädgårdsavfall och elavfall
Administrativa uppgifter som bland annat rapportering och faktureringsunderlag
Försäljning av kärl, latrinkärl, säckar mm
Sortering av farligt avfall
Städning och hålla rent och snyggt på och omkring återvinningscentralen
I övrigt vanliga förekommande arbetsuppgifter vid återvinningscentralen
Du kommer arbeta på vår återvinningscentral Åkerslund i Ljusdal och arbetet bedrivs utomhus. Arbetet kan tidvis vara fysiskt krävande och innehålla tunga lyft.
Tjänsten är en visstidsanställning på heltid med start i april fram till och med sista september 2026.
Om dig
Du har avslutad gymnasieutbildning och/eller erfarenhet som värderas likvärdigt. Du har god datorvana och behärskar svenska i tal och skrift.
En stor del av arbetet som miljö-och renhållningsarbetare innebär att ha kontakt och ge service till våra kunder. Vi söker därför dig som har hög servicekänsla och ett intresse av att informera och guida våra kunder. Du kommer arbeta tillsammans med kunniga arbetskamrater men arbetet innebär också mycket eget ansvar och förmåga att arbeta självständigt. Du är ordningsam och har förmåga att planera och prioritera ditt arbete effektivt. Du har god samarbetsförmåga, är lösningsfokuserad och värdesätter ett noggrant utfört arbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vill du bli vår kollega?
Vi rekryterar löpande så välkommen med din ansökan redan idag! Sista ansökningsdag är 2026-03-22.
Har du frågor? Kontakta Anders Bergström på mail anders.bergstrom@ljusdalenergi.se
eller telefon 0651-760750. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Detta är ett heltidsjobb.
Ljusdal Energi AB (org.nr 556509-9909), https://www.ljusdalenergi.se/
9774291