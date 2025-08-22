Miljö- och Kvalitetsansvarig till Westerstrand Urfabrik i Töreboda
NearYou Sverige AB / Hälsoskyddsjobb / Töreboda Visa alla hälsoskyddsjobb i Töreboda
2025-08-22
, Mariestad
, Gullspång
, Karlsborg
, Tibro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Töreboda
, Mariestad
, Gullspång
, Karlsborg
, Tibro
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-22Om företaget
Westerstrand Urfabrik AB startades 1906 och är ett av Törebodas äldsta och mest kända företag. Företaget utvecklar, marknadsför och tillverkar moderna tid, resultat och displayprodukter för offentlig miljö såsom sjukhus, skolor, industrier, järnväg och idrottsarenor. Exempel på produkter är analoga och digitala klockor, tidcentraler, fasadur, resultattavlor och informationsskyltar.
Huvudkontor och fabrik ligger i Töreboda där 60 medarbetare är anställda. Westerstrand har även kontor i Örebro och Stockholm samt dotterbolag i Belgien. All tillverkning sker i fabriken i Töreboda där företaget har elektronik-, mekanik och slutproduktion. Cirka 50 % av produkterna levereras utomlands.
Känner du en passion för att arbeta med miljö och kvalitet? Vår kund erbjuder en unik möjlighet att leda deras Miljö- & Kvalitetsarbete och påverka framtidens produkter. Bli en nyckelspelare i ett anrikt företag med global räckvidd, där dina idéer och ditt engagemang gör skillnad varje dag.
Tjänstebeskrivning
Som Miljö- och kvalitetsansvarig hos oss får du en nyckelroll i att uppfylla miljö- och kemikalielagstiftning i våra produkter och processer, samt att säkra hög kvalitet i desamma.
Miljö:
• Kartlägga och analysera kemiskt innehåll i samtliga ingående komponenter och material ner till minsta del (t.ex. ytbehandling, elektronikkomponenter, plaster metaller).
• Hantera bedömningsprocesser och vara kontaktperson gentemot SundaHus, Byggvarubedömningen och andra myndigheter.
• Arbeta med deklarationer som SDS, BVD, BASTA, SCIP och GHG.
• Kommunicera och inhämta kemikaliedata från leverantörer och underleverantörer - t.ex. 100%-iga innehållslistor (CAS-nr och haltangivelser).
• Skapa och uppdatera produktdatablad och miljövarudeklarationer (EPD, BVD3).
• Arbeta aktivt med att fasa ut oönskade ämnen samt identifiera komponenter som kräver förbättring eller utbyte för att nå godkänd bedömning.
• Delta i utvecklingsprojekt för att säkerställa miljöanpassade materialval redan i designfasen
• Utveckla vårt Miljöledningssystem 14001
Kvalitet:
• Säkerställa hög kvalitet i vår produktion.
• Vidareutveckla och förvalta vårt kvalitetsledningssystem.
• Genomföra och följa upp interna och externa revisioner.
• Arbeta med leverantörsbedömningar, avvikelsehantering och förbättringsprocesser.
• Utbilda medarbetare i kvalitets- och förbättringsarbete.
• Driva kvalitetsfrågor i nära samarbete med produktion, utveckling och inköp.
Tjänstgöringsort: På plats i TörebodaKvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har utbildning eller erfarenhet inom miljö/kemi/teknik, gärna från tillverkande industri.
• Har god förståelse för miljöbedömning på komponentnivå och kemikalielagstiftning.
• Gillar att samarbeta med både teknikteam och externa aktörer.
• Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska.
Som person är du strukturerad, flexibel, nyfiken, kommunikativ och hjälpsam. Du är en relationsbyggande person som har lätt för att skapa och bibehålla goda relationer till kollegor. Jobbet innebär stort eget ansvar så du måste kunna driva och ta ansvar för ditt löpande arbete.
Då tjänsten inte finns idag så förutsätter vi att du är självgående i din roll, du kommer även att ha stor påverkan att utforma tjänsten.
Meriterande om du arbetat med:
• SundaHus, Byggvarubedömningen, SCIP, BASTA, EPD
• REACH, RoHS, CLP, ISO 9001/14001
Vår samarbetspartner i den här rekryteringen är rekryteringsföretaget NearYou. Har du frågor, så tveka inte att kontakta ansvarig rekryterare Jimmy Harryson via e-post: jimmy.harryson@nearyou.se
eller telefonnummer 0724 - 02 46 10.
Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se.
I den här rekryteringen kommer vi arbeta med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Vi ser fram emot din ansökan!
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering. Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9221". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), http://www.nearyou.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NearYou Service AB Kontakt
Jimmy Harryson jimmy.harryson@nearyou.se Jobbnummer
9470797