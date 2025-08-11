Miljö- och hälsoskyddsinspektörer till Hälsoskyddsenheten
2025-08-11
Vill du bidra till en bättre miljö i Örebro? Nu finns möjlighet att bli vår nya kollega på hälsoskyddsenheten! Publiceringsdatum2025-08-11Om tjänsten
Hälsoskyddsenheten består av två grupper - Avloppsgruppen och Hälsoskyddsgruppen. Avloppsgruppen arbetar med tillsyn av små avloppsanläggningar och Hälsoskyddsgruppen arbetar med tillsyn av hälsoskyddsverksamheter såsom skolor och förskolor, bassängbad, bostadstillsyn, klagomål på boendemiljön etc. Tillsammans med andra medarbetare planerar du och utvecklar tillsynsarbetet, där en viktig del är samarbete med andra förvaltningar och näringsidkare. Vi har en långt gången delegering av ansvar och befogenheter. Hos oss får du möjlighet att jobba självständigt men i ett nära samarbete med andra kollegor som har en bred erfarenhet med olika utbildningsbakgrund. Vi arbetar med flexibla arbetstider och du har stor frihet att påverka ditt schema och innehåll utifrån intresse och kompetens. Därtill kommer det finnas möjlighet till fördjupning/specialisering inom något område.
Exempel på arbetsuppgifter:
• planera tillsyn och genomföra tillsynsbesök
• självständigt handlägga kvalificerade arbetsuppgifter såsom utredningar, planering och uppföljning inom ditt specialområde
• skriva rapporter, producera utredningsunderlag och formulera beslutshandlingar
Om arbetsplatsen
På Miljöavdelningen i Örebro arbetar över 60 personer med att skapa en bättre miljö för alla. Vi jobbar på uppdrag av Bygg- och miljönämnden och är uppdelade i tre enheter med olika fokusområden: Hälsoskydd, Miljöskydd och Livsmedel. Hälsoskyddsenheten arbetar för den enskilda människans trygghet i hemmet och på allmänna platser, men även med att minska miljöpåverkan och för ett hållbart samhälle.
Sedan några år tillbaka arbetar vi helt digitalt i ett av Örebros modernaste kontor - Citypassagen. Då Citypassagen ligger precis vid resecentrum möjliggör det goda pendlingsmöjligheter och modern digital infrastruktur.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.Kvalifikationer
Som person och kollega är du prestigelös och delar gärna med dig av dina kunskaper och erfarenheter till dina kollegor. För att lyckas med ditt uppdrag att vara trygg och stabil även i pressade situationer, är din goda förmåga till kommunikation och samarbete viktiga verktyg. Du behärskar det svenska språket på ett sätt så att du lätt kan kommunicera med kollegor och andra parter, samt skriftligen dokumentera det som verksamheten kräver. Det är viktigt att du kan ta ansvar och planera samt strukturera upp dina arbetsdagar och veckor utifrån satta mål och verksamheternas behov. Vi ser också att du i rollen hos oss har lätt för att ställa om utifrån ändrade förutsättningar, kan hantera uppkomna problem och trivs i en dynamisk miljö.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• utbildad miljö- och hälsoskyddsinspektör eller annan minst 3-årig naturvetenskaplig högskole- eller universitetsutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• B-körkort
Meriterande:
• tidigare erfarenhet av arbete som miljö- och hälsoskyddsinspektör, alternativt tidigare erfarenhet av arbete där stor vikt läggs på rättssäkerhet, bemötande samt skriftlig och muntlig kommunikation
• erfarenhet av arbete med detaljplaner, Plan-och bygglagen och miljöbedömningar
• erfarenhet av tillämpning av Miljöbalken eller annan lagstiftning i tidigare arbeteTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Vi kan komma att tillämpa tester som en del av urvalsprocessen.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 25 augusti, men sök redan idag då vi hanterar urval och intervjuer löpande.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
