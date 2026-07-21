Miljö- och hälsoskyddsinspektör till miljöförvaltningen
Uppsala kommun, Hälsoskydd / Hälsoskyddsjobb / Uppsala Visa alla hälsoskyddsjobb i Uppsala
2026-07-21
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala kommun, Hälsoskydd i Uppsala
Välkommen till miljöförvaltningen! Vårt mål är att alla som bor, verkar och vistas i Uppsala kommun kan leva i en bra miljö med god hälsa. Vi är en del i samhället och för att lyckas i vårt uppdrag vårdar och skapar vi relationer till vår omvärld. Vi är kompetenta och hjälpsamma och arbetar förebyggande. Hos oss kan du arbeta med miljöskydd, hälsoskydd, livsmedelskontroll, lantmäteri och tillståndsgivning. Genom samverkan, tillsyn, inspektion och dialog bidrar vi till att Uppsala kan utvecklas på ett hållbart sätt, nu och för kommande generationer.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
1 plats(er).
Har du en stark passion för miljö- och hälsoskyddsfrågor? Är du en skicklig kommunikatör och samarbetspartner? Då kan det vara dig vi söker till tjänsten som miljö- och hälsoskyddsinspektör till avdelningen för hälsoskydd!
På miljöförvaltningen har du ett viktigt uppdrag och arbetar med frågor som påverkar samhället och dess invånare på kort och lång sikt.
Hos oss blir du en del av ett väl fungerande team med erfarna inspektörer som stöttar varandra. Arbetsklimatet i gruppen är gott och det finns goda möjligheter både att lära nytt och bidra med egna erfarenheter och kunskaper till gruppen. Storleken på avdelningen gör att det utifrån dina preferenser finns möjlighet att påverka om du vill arbeta fokuserat med några få tillsynsområden eller bredare med flera. Vi erbjuder en varierad och utvecklande arbetsmiljö, med möjligheter till personlig och professionell utveckling.
Våra anställda beskriver arbetet som meningsfullt och intressant. Det är en stor bredd på frågorna, vilket bidrar till ett stimulerande arbete. Hos oss får du möjlighet till hög flexibilitet och mycket eget ansvar i planeringen av hur du lägger upp och driver ditt arbete.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som inspektör på miljöförvaltningen jobbar du individuellt, men samtidigt nära dina arbetskamrater. Uppdraget är omväxlande till karaktär och svårighetsgrad och erbjuder variation mellan arbete ute hos verksamheter och på kontoret eller annan plats.
I ditt arbete förebygger du ohälsa genom tillsyn utifrån miljöbalken och strålskyddslagen. Du kommer att utföra tillsyn på hälsoskyddsverksamheter, till exempel skolor, förskolor, bassängbad och idrottsanläggningar. Dessutom kan du komma att arbeta med andra tillsynsområden inom hälsoskyddsavdelningen. Utöver tillsynen kan du komma att hantera inkommande ärenden, såsom anmälningsärenden och klagomål.
Inspektörsrollen innebär att ha god kontakt med kommunens invånare, företagare och andra myndigheter, vilket kräver goda kommunikationsfärdigheter och förmåga att samarbeta med olika grupper. Du kommer att vara en viktig länk mellan miljöförvaltningen och samhället och din arbetsinsats kommer att bidra till att skapa en hälsosam och hållbar miljö för alla.Publiceringsdatum2026-07-21Kvalifikationer
Vi söker dig som har naturvetenskaplig högskoleutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. Vi ser gärna att du har erfarenhet som miljö- och hälsoskyddsinspektör och goda kunskaper om miljöbalken. Arbetet kräver att du har goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift. Du behöver även ha B-körkort och goda grundläggande IT-kunskaper.
Det är meriterande om du har utbildning inom miljö- och hälsoskydd, miljörätt eller annan relevant vidareutbildning inom området.
Som person är du självgående och strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare. Du är tydlig och säkerställer att dina budskap når fram på rätt sätt. Vidare är du lugn och samlad i olika situationer och kan fokusera på rätt saker. Jobbet passar dig som är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Sist men inte minst samarbetar och relaterar du till andra på ett lyhört och smidigt sätt.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Heike Kaden, avdelningschef, 018-727 43 26.
Fackliga företrädare:
Naturvetarna, Marutsa Hansson, 018-727 43 18
Vision, Linda Lumsby, 018-727 58 13.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 23 02.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MHN-2026-00424". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Uppsala kommun, Hälsoskydd Kontakt
Avdelningschef
Heike Kaden +46187274326 Jobbnummer
10008608