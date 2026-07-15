Miljö- och hälsoskyddsinspektör med inriktning mot förorenade områden
Jönköpings kommun / Hälsoskyddsjobb / Jönköping Visa alla hälsoskyddsjobb i Jönköping
2026-07-15
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.Publiceringsdatum2026-07-15Beskrivning
Miljö- och hälsoskyddskontoret utvecklar samhället och har ett brett uppdrag inom bland annat strategisk planering, tillstånd och tillsyn. Miljö-och hälsoskyddsförvaltningen är en lokal tillsynsmyndighet för verksamheter som omfattas av miljöbalken, livsmedelslagen, med flera lagar. På miljö-och hälsoskyddsförvaltningen arbetar ett 50-tal medarbetare indelade i fyra enheter: miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel och administration. Inom kontoret och övriga förvaltningar finns goda utvecklingsmöjligheter. Vi jobbar i team och stöttar varandra vid tillfälliga arbetstoppar.Dina arbetsuppgifter
Vi söker en inspektör som ska arbeta med handläggning av ärenden inom förorenade områden. I arbetet ingår att granska och förbereda underlag, informera, skriva beslut, följa upp krav, åtgärder och beslut med mera. Tillsyn på deponier och andra verksamheter med kontrollprogram ingår. I tjänsten ingår även remisser från olika myndigheter eller enheter inom kommunen. Samverkan sker med andra tillsynsmyndigheter, exempelvis inom Storstadsnätverket.Kvalifikationer
I myndighetsrollen bör du som person ha förmåga att göra objektiva och sakliga bedömningar, ställa tydliga krav och fatta beslut. Myndighetsrollen ställer också krav på en utpräglad känsla för integritet.
Du bör ha en god social kompetens som bidrar till att skapa ömsesidigt förtroende och respekt i mötet med verksamhetsutövare, kollegor och medborgare. Du är kreativ, engagerad och flexibel, samt har en god planerings- och prioriteringsförmåga. Du behöver ha en god kommunikativ förmåga i både tal och skrift på svenska, vara noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Arbetet är självständigt med stort eget ansvar samtidigt som du ska vara bra på att samarbeta. Det är viktigt att du är både serviceinriktad och tycker om att möta nya människor. Arbetet kräver ett strukturerat arbetssätt och ett gott omdöme.
Ett krav är att inneha en högskole- eller universitetsutbildning inom miljöskydd eller annat relevant område.
För tjänsten krävs att du innehar B-körkort.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För den här tjänsten är det meriterande att tidigare ha arbetat med förorenade områden samt att ha goda kunskaper om miljöbalken.
Vi erbjuder dig
Ett utvecklande och varierande arbete med mycket frihet under ansvar.
En arbetsplats som värdesätter samarbete, engagemang och hållbarhet.
Som medarbetare hos oss har du trygga anställningsvillkor, möjlighet till flexibel arbetstid, visst distansarbete, friskvårdsbidrag och arbetstidsförkortning under sommaren (juni, juli och augusti).
Den här befattningen är arbetsvärderad och återfinns i basgrupp F. För mer information om befattningens löneintervall, se: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/lon-och-lonestatistik
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%, med start enligt överenskommelse. Vid intervju, var beredd att ange två referenser. Urval och intervjuer sker löpande.
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre – för alla. Kom och jobba med oss!Kontaktuppgifter för detta jobb
Rekryterande chef Linda Hassel 036 -10 54 49
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings Kommun
(org.nr 212000-0530), https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Jönköpings kommun (visa karta
)
551 89 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Miljö- och hälsoskyddskontoret Kontakt
Amira Oruc, Vision 036-105051 Jobbnummer
10003732