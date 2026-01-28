Miljö- och hälsoskyddsinspektör med inriktning miljöskydd, Danderyds kommun
2026-01-28
Var med och gör Sveriges bästa kommun ännu bättre. Danderyds kommun erbjuder gemenskap, utveckling och delaktighet på jobbet. Vi gör skillnad och skapar värde i vardagen i dialog med alla som lever, bor och verkar här. Genom närhet och korta beslutsvägar får du möjlighet att ta ansvar och jobba med både delar och helhet i ditt yrke. Här växer vi tillsammans med engagerade invånare, företag och kompetenta kollegor i trädgårdsstadens vackra miljö. Ta steget till ett utvecklande och hållbart arbetsliv i en lagom stor kommun nära allt.
Miljö- och stadsbyggnadskontoret arbetar med bygglov, byggkontroll, mätning, kartor, GIS- och miljösamordning samt planfrågor. Vi sitter i Mörby Centrum, 15 minuter från T-centralen med tunnelbanan. Möjlighet till distansarbete finns del av veckan utifrån verksamhetens behov. På kontorets miljöavdelning arbetar vi med miljö- och hälsoskyddsfrågor samt livsmedelskontroll på uppdrag av miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Vår avdelning består av 8 kompetenta och engagerade kollegor som varje dag arbetar för en god och hälsosam miljö och säkra livsmedel.
Vi söker nu en erfaren miljö- och hälsoskyddsinspektör med inriktning miljöskydd som trivs med ett brett uppdrag inom miljöskyddstillsyn och som vill ha möjlighet att utvecklas. Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-01-28Arbetsuppgifter
Som miljö- och hälsoskyddsinspektör med inriktning miljöskydd kommer du att arbeta med handläggning och tillsyn enligt miljöbalken på Stockholms kanske mysigaste miljöavdelning. Du arbetar brett med miljöskyddstillsyn och bedriver bland annat tillsyn på kommunens miljöfarliga verksamheter. Områden som kan ingå är till exempel fordonsverksamheter, golfklubbar, lantbruk inklusive växtskyddsmedel och kemiska produkter. Du kommer att hantera och handlägga inkommande ärenden så som dispenser inom skyddade områden, anmälningsärenden, frågor och klagomål. Avfallsfrågor kan också komma att ingå i arbetet. Exakta områden kan variera över tid utifrån kompetens och intresse.Kvalifikationer
Vi söker en inspektör som har högskole- eller universitetsutbildning med inriktning mot miljö- och hälsoskydd, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet av en politiskt styrd organisation och förstår uppdraget som myndighetsperson och trivs med alla dess nyanser. För att lyckas i rollen har du arbetat ett par år som inspektör, du är bekväm med att arbeta med flera olika ämnesområden och tycker om att söka och hitta information för att sedan använda den i din arbetsvardag. Du sätter dig lätt in i nya ämnesområden och tillhörande lagstiftning och är trygg i dina bedömningar. Du har goda kunskaper i miljöbalken med tillhörande EU-förordningar samt förvaltningslagen. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med avfallsfrågor.
Som person är du prestigelös och delar med dig av både kunskap och erfarenhet till dina kollegor. Du trivs med att ha en varierande arbetsvardag och att själv få planera och utföra ditt arbete. Du arbetar självständigt men med stöd av kollegor och chef. Du tar till dig information och gör bedömningar utan att missa vare sig detaljerna eller helheten. Avdelningen är liten vilket innebär att vi hjälps åt för att tillsammans lösa problem, utveckla verksamheten och nå verksamhetens mål.
Du kommunicerar enkelt och målgruppsanpassat och skriver tydliga beslut och inspektionsrapporter. I rollen möter du verksamhetsutövare, politiken, kommuninvånare och kollegor på andra förvaltningar varpå vi ser att du har lätt för att skapa nya relationer och samarbeta för att lyckas i uppdraget.
Du behöver ha körkort för personbil men inte egen bil. Kommunen har en bil- och cykelpool. I Danderyd är det nära till allt så oftast använder vi elcykel för att ta oss runt.
Intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
ÖVRIGT
Danderyds kommun strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med många trevliga och kunniga medarbetare. Besök gärna vår jobbportal https://www.danderyd.se/ovriga-verksamheter/jobba/
om du vill veta vad våra chefer säger om kommunens uppdrag och utvecklingen framåt. Här kan du också samla information, bland annat om våra förmåner. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.danderyd.se.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan. Urval sker löpande så skicka in din ansökan redan idag.
Betyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
