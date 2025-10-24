Miljö- och hälsoskyddsinspektör med inriktning miljöskydd
2025-10-24
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Som vår medarbetare har du ett ansvarsfullt uppdrag att tillsammans med oss anpassa arbetet till förändringar och agera för att utveckla ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Teknik- och samhällserviceförvaltningen genomför varje dag samhällsviktigt arbete som att sköta, förvalta och utveckla gator, parker, fastigheter och idrottsanläggningar, städa, laga mat, hämta sopor, leverera vatten och rena avlopp. Vi får också Motala kommun att växa hållbart med ett helhetsperspektiv samt ge förutsättningar för att göra rätt på ett enkelt och rättssäkert sätt.
Vårt mål är stolta medarbetare som levererar till Motalaborna!
Verksamhetsområdet ansvarar för att det som kommunen äger i dagsläget i form av att anläggningstillgångar fungerar över tid, dvs att underhållsåtgärder planeras och genomförs efter det behov som finns och den ekonomi som är tilldelad. Verksamheten har också ansvar att bedriva kommunens projektledning när det gäller byggnationer av alla slag inom kommunens verksamhet, med undantag av vatten-, avlopps- och avfallsanläggningar.
Inom verksamhetsområdet ingår dessutom all myndighetsutövning inom Samhällsbyggnadsområdet för Motala kommun.Publiceringsdatum2025-10-24Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter består i huvudsak av att utföra miljöskyddstillsyn på verksamheter, handlägga anmälan och klagomål, utforma tjänsteskrivelser och beslut samt ge information, vägledning och rådgivning till företagare och allmänhet. Vi erbjuder dig ett utmanande arbete på en arbetsplats med trevliga kollegor där du har möjlighet att utvecklas. Här får du också möjlighet att lägga en del av din arbetstid på distans. Vi lägger stor vikt vid flexibilitet och samarbete inom enheten och tjänsten kan i viss mån anpassas efter dina önskemål.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning exempelvis miljövetarprogrammet eller miljö- och hälsoskyddsprogrammet. Du kan också ha annan utbildning inom området som arbetsgivaren bedömer är likvärdig. Du ska ha minst B-körkort.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med miljöskyddstillsyn.
Du organiserar och planerar ditt arbete väl, arbetar enligt en tydlig process där du slutför det du påbörjat. Du sätter upp tidsramar och håller deadlines. Du är stabil och trygg i dig själv, hanterar stress på ett konstruktivt sätt och bibehåller ett gott humör vid press och motgångar.
Du behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker. Du är även lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
