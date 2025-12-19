Miljö- och hälsoskyddsinspektör med inriktning livsmedelskontroll
2025-12-19
Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
På samhällsbyggnadskontoret arbetar cirka 200 personer med uppgiften att göra Sigtuna kommun till en attraktiv, levande och trygg plats att bo och verka i. Vi planerar nya bostads- och verksamhetsområden. Vi projekterar och bygger gator och ledningar för vatten och avlopp. Vi tar hand om parker och skogar samt skolgårdar, förskolegårdar och lekplatser. Vi arbetar med trafikfrågor, parkeringsövervakning, renhållning och mycket mer. Vi har hand om myndighetsutövningen och utövar tillsyn och kontroll samt utfärdar tillstånd inom våra områden. Vi satsar på våra medarbetare genom såväl goda resurser för kompetensutveckling som gemensamma aktiviteter. Sigtuna kommun är en expansiv kommun med ett omfattande bostadsbyggande, många företagsetableringar och satsningar i det offentliga rummet.
Avdelningen för bygglov och miljöskydd består av 45 engagerade medarbetare som arbetar för hållbar miljö, hantering av bygglov, säker mat och rent vatten. Vi har högt i tak och nära till skratt även om arbetstempot tidvis kan vara högt.
Avdelningen består av tre enheter, livsmedelsenheten, bygglovsenheten och miljö- och hälsoskyddsenheten.
Arbetsplatsen ligger i Märsta med bekvämt pendlingsavstånd från både Stockholm och Uppsala.
Vår verksamhet växer! I samband med vårt nya samarbete med Upplands-Bro kommun behöver vi nu förstärka organisationen med ytterligare kompetens.
På livsmedelsenheten kommer du arbeta med åtta andra kunniga och inspirerande kollegor. Enheten arbetar med kontroll och tillsyn inom livsmedel, receptfria läkemedel, alkohol och tobak. Vi är en utvecklande arbetsplats och ger dig en möjlighet att få växa i din yrkesroll. I Sigtuna - och Upplands-Bro kommun finns en stor variation av livsmedelsanläggningar, vilket ger dig en stor möjlighet att utvecklas som inspektör. Du kommer att arbeta med livsmedelskontroller i både Sigtuna och Upplands-Bro och bidra till att utveckla och stärka vår gemensamma tillsynsverksamhet.
Som inspektör kommer din huvudsakliga arbetsuppgift att vara livsmedelskontroll. Vi söker därför dig som är intresserad av livsmedelskontroll och som trivs med att vara ute på fältet för att genomföra kontroll av olika typer av livsmedelsanläggningar. I uppgifterna ingår kontrollbesök, att upprätta rapporter och beslut samt händelsestyrd kontroll, såsom hantering av klagomål och misstänkta matförgiftningar. Du kommer i din roll att inhämta information och ge råd till både livsmedelsföretagare och allmänheten.
Det kan även bli aktuellt med en viss del insyn i frågor som rör alkohol och tobak, vilket innebär att du vid behov kan stödja kollegor eller ta del i uppgifter inom dessa områden.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning inom livsmedelsområdet som till exempel miljö- och hälsoskyddsinspektör, livsmedelsagronom alternativt någon annan utbildning som bedöms som likvärdig. För att lyckas i rollen har du goda kunskaper inom livsmedelssäkerhet och livsmedelslagstiftningen. Du kan uttrycka dig väl både skriftligt och muntligt på svenska. Eftersom vi arbetar digitalt på enheten så ställer vi krav på att du har en god datorvana. Vi använder ärendehanteringssystemet Castor, har du erfarenhet från det är det meriterande.
Vi ser gärna att du har arbetat tidigare som inspektör eller har tidigare erfarenhet av myndighetsarbete.
Arbetet genomförs i Sigtuna- och Upplands-Bro kommun vilket innebär att du behöver ha B-körkort. Vi har tillgång till tjänstebilar på arbetsplatsen.
Som person har du en god samarbetsförmåga med andra människor och hittar lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet. Du har förmåga att väga samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden och visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut. Du är strukturerad och har en förmåga att självständigt utföra dina arbetsuppgifter. Vidare är du lugn och har lätt för att anpassa dig vid oförutsedda händelser, hitta snabba lösningar på uppkomna problem och ser möjligheter i förändringar. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan.
ÖVRIGT
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass, eftersom delar av arbetet utförs på Arlanda. Vilket innebär att en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan komma att genomföras innan anställning.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun!https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
