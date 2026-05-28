Miljö- och hälsoskyddsinspektör med inriktning hälsoskydd
Tranås Kommun / Hälsoskyddsjobb / Tranås Visa alla hälsoskyddsjobb i Tranås
2026-05-28
, Boxholm
, Ödeshög
, Kinda
, Mjölby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tranås Kommun i Tranås
, Eksjö
, Aneby
, Jönköping
, Linköping
eller i hela Sverige
Vill du utveckla och upprätthålla hälsoskyddet i Tranås kommun? Då kanske du är vår nya kollega. Vi söker nu en engagerad miljö-och hälsoskyddsinspektör med fokus på hälsoskydd till vårt team.Publiceringsdatum2026-05-28Arbetsuppgifter
Du kommer att ha en central funktion i arbetet med att upprätthålla och utveckla hälsoskyddet i Tranås kommun. En stor del av ditt uppdrag består av tillsyn med fokus på hälsoskydd. Du ansvarar för att förbereda, genomföra och avsluta tillsynsprocesser, där du använder systemstödet Vision.
I tjänsten ingår ett brett spektrum av arbetsuppgifter inom hälsoskyddsområdet, och du kommer ha nära kontakt med både verksamheter och privatpersoner. Du kommer att vara en del av det viktiga arbetet med att skapa och upprätthålla en god kvalitet inom hälsoskyddsområdet i Tranås kommun. Arbetet är förlagt på dagtid.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en universitets- eller högskoleutbildning med inriktning mot hälsoskydd alternativt utbildning som bedöms likvärdig. Du har erfarenhet från tillsyn och hälsoskydd. Du har god digital vana. B-körkort är ett krav för tjänsten.
För att passa i denna roll tror vi dessutom att du är:
Samarbetsförmåga: Du bidrar till en god och positiv stämning i arbetsgruppen och kan enkelt samarbeta med kollegorna.
Drivande: Du kommer med nya tankesätt och arbetssätt och är en del av att driva igenom detta.
Nyfiken: Du ser utanför boxen, tänker i nya banor och finner nya lösningar på gamla problem. Din nyfikenhet gör att du kontinuerligt lär dig nya saker och vågar testa nya idéer.
Relationskapande: Du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Du har lätt för att skapa kontakter och du underhåller relationer.
Flexibel: Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheterna i förändringar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
OM ARBETSPLATSEN
Vi är i det närmsta teamet två bygglovshandläggare, sju miljö- och hälsoskyddsinspektörer, en alkoholhandläggare och en administratör. Vi hoppas att just du vill bli en del av vårt team!
Som hälsoskyddsinspektör tillhör du Bygg- och miljöförvaltningen, läs mer om förvaltningen här: https://tranas.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/https://tranas.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/
LÖN OCH FÖRMÅNER
I Tranås kommun tillämpar vi individuell lönesättning.
Tranås kommun arbetar ständigt för att öka våra medarbetares välbefinnande. Läs mer om våra förmåner här: https://tranas.se/arbete-och-naringsliv/arbeta-i-tranas-kommun/formaner/
ANSÖKAN
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Tranås kommun använder vi rekryteringsverktyget Talent Recruiter. Vi ber dig därför skicka in din ansökan via Talent Recruiter genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Intervjuer kan ske löpande under ansökningsperioden.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tranås Kommun
(org.nr 212000-0597), https://www.tranas.se/
573 82 TRANÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tranås Kommun Jobbnummer
9934836