Miljö- och hälsoskyddsinspektör med fokus på hälsoskydd
2026-04-07
På Tjörn får medarbetarna ta plats! Inom Tjörns kommunkoncern står arbetsklimat och omsorg om varandra högt i kurs. Beslutsvägarna är korta, arbetsverktygen effektiva och kollegorna hjälpsamma. Du har stor frihet inom ditt yrkesfält och är med och påverkar utvecklingen. Det är enkelt att umgås och skapa kontakter med kollegor, chefer och politiker. Så börja jobba inom Tjörns kommunkoncern du också - här finns gott om plats att ta!
Tjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet är Tjörns vision.
Arbetsuppgifter
På miljöavdelningen blir du en del av kommunstyrelseförvaltningen som har en viktig roll i Tjörns kommuns myndighetsutövning, service och samhällsutveckling. På arbetsplatsen är det högt i tak och nära till skratt även om arbetstempot tidvis är högt.
Tjänsten innefattar myndighetsutövning med prövning och tillsyn enligt miljöbalken. De huvudsakliga arbetsområdena ligger inom prövning och tillsyn inom hälsoskyddsområdet exempelvis skolor, samlingslokaler och flerbostadshus. Vidare kommer hantering av klagomål och tips från allmänheten ingå i dina arbetsuppgifter. Även andra arbetsuppgifter kan tillkomma och tjänsten kan formas efter behov på avdelningen samt dina önskemål.
Arbetsuppgifterna innebär bland annat externa kontakter med företagare, politiker och kommuninvånare. Arbetet är självständigt men kommer att bedrivas både enskilt och i grupp. Som person är du driven och har förmågan att avsluta det som påbörjats. Miljöavdelningen är en liten avdelning där vi hjälper varandra över ansvarsgränserna. Det innebär att det kan finnas behov att sätta sig in i andra tillsynsområden för att hjälpa till vid exempelvis semestrar eller arbetstoppar. Tjänstens omfattning är tills vidare.Kvalifikationer
Du är utbildad miljö- och hälsoskyddsinspektör eller har annan likvärdig utbildning på högskole- eller universitetsnivå. Utbildning eller dokumenterad erfarenhet inom tillämpad miljörätt alternativt annan utbildning avseende miljöbalken eller motsvarande är meriterande.
Arbetserfarenhet som miljö- och hälsoskyddsinspektör är önskvärt men personlig lämplighet är ännu viktigare! Eftersom arbetet förutsätter många kontakter med verksamhetsutövare och allmänhet är det viktigt att du är utåtriktad, positiv och har lätt för att kommunicera i olika situationer. Vi lägger stor vikt vid att du kan uttrycka dig väl i skrift, har social kompetens, är serviceinriktad och att du passar in i arbetslaget. Ditt arbetssätt präglas av struktur, driv och att du avslutar de arbetsmoment som du ansvarar för.
B-körkort är ett krav men du behöver inte ha tillgång till egen bil.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Medarbetarna i kommunkoncernen ska ha en bra arbetsmiljö och arbete i balans med familj, vänner och fritid. Vi tillämpar en rökfri arbetstid och arbetsgivaren erbjuder bl a förmåner som friskvårdsbidrag. Vid anställning längre än tre månader blir du automatiskt medlem i Tjörns kommunanställdas fritidsförening, TKFF, som både anordnar och sponsrar olika aktiviteter. Du får ett årskort till Nordiska akvarellmuseet. Alla nya månadsanställda erbjuds en heldags kommunövergripande introduktionsdag. Är du tillsvidareanställd har du möjlighet att leasa en miljöbil som personalbil.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Vi har upphandlat med bemannings- och rekryteringsföretag.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem Visma Recruit/Offentliga jobb i enlighet med GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Klk 2026/133". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tjörns kommun
(org.nr 212000-1306)
471 80 SKÄRHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tjörns kommun, Miljöavdelningen Kontakt
Facklig företrädare nås genom kommunens växel 0304601000
9840162