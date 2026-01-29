Miljö- och hälsoskyddsinspektör inriktning strategiska frågor
2026-01-29
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
Danderyds kommun erbjuder gemenskap, utveckling och delaktighet på jobbet. Genom närhet och korta beslutsvägar får du möjlighet att ta ansvar och jobba med både delar och helhet i ditt yrke.
Miljö- och stadsbyggnadskontoret arbetar med bygglov, byggkontroll, mätning, kartor, GIS- och miljösamordning samt planfrågor. Vi sitter i Mörby Centrum, 15 minuter från T-centralen med tunnelbanan. Möjlighet till distansarbete finns del av veckan utifrån verksamhetens behov. På kontorets miljöavdelning arbetar vi med miljö- och hälsoskyddsfrågor samt livsmedelskontroll på uppdrag av miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Vår avdelning består av 8 kompetenta och engagerade kollegor som varje dag arbetar för en god och hälsosam miljö och säkra livsmedel.
Vi söker nu en miljö- och hälsoskyddsinspektör som vill arbeta med miljöövervakning och med ett särskilt fokus på strategiska frågor inom miljöområdet. Är du miljöinspektör och vill arbeta med strategiska frågor på Stockholms kanske mysigaste miljöavdelning? Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-01-29Arbetsuppgifter
Som miljö- och hälsoskyddsinspektör med inriktning på strategiska frågor kommer du att handlägga inkommande ärenden och genomföra tillsyn enligt miljöbalken inom avdelningens uppdrag kopplat till miljö- och hälsoskyddsområdet. Exakta arbetsuppgifter kan utformas i dialog utifrån profil och verksamhetens behov. Du ansvarar för arbetet med avdelningens miljöövervakning inom luft och vatten. I ditt uppdrag kommer du att arbeta med frågor som rör trafik och buller, vilket är två arbetsområden som är ständigt aktuella i Danderyds kommun. Du kommer även att delta i samverkansforum, svara på remisser och bedriva tillsyn på objekt kopplade till infrastrukturen i kommunen vilket främst innefattar Roslagsbanan och E18. Du deltar som resurs i kommunens planarbete och bidrar i det med avdelningens kompetens inom miljö- och hälsoskyddsområdet.Kvalifikationer
Du har högskole- eller universitetsutbildning inom miljö- och hälsoskyddsområdet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har ett par års erfarenhet som inspektör och vi ser att du har goda kunskaper i miljöbalken med tillhörande EU-förordningar samt förvaltningslagen. Vidare har du erfarenhet av en politiskt styrd organisation och förstår uppdraget som myndighetsperson samt trivs med alla dess nyanser.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med frågor kopplat till trafik, buller, luft eller vatten.
För att lyckas i den här rollen ser vi att du är en person som har lätt för att skapa nya relationer och trivs med att ha många olika kontakter inom och utanför kommunen. Du kommunicerar enkelt och målgruppsanpassat och anser att ett bra samarbete är viktigt för att lösa problem och driva miljöarbetet framåt. Som person är du prestigelös och delar med dig av både kunskap och erfarenhet till dina kollegor. Du arbetar strukturerat och planerar samt genomför ditt arbete självständigt. Du tar till dig information och gör bedömningar utan att missa vare sig detaljerna eller helheten. Avdelningen är liten vilket innebär att vi hjälps åt för att tillsammans lösa problem, utveckla verksamheten och nå verksamhetens mål.
Du behöver ha körkort för personbil men inte egen bil. Kommunen har en bil- och cykelpool. I Danderyd är det nära till allt så oftast använder vi elcykel för att ta oss runt.
Intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Danderyds kommun strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald.
Mer information om vår verksamhet hittar du på www.danderyd.se.
Miljöchef
Sofia Alpsjö Siljevall Sofia.AlpsjoSiljevall@danderyd.se 08-568 916 96
