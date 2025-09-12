Miljö- och hållbarhetssamordnare med fokus på klimat, Byggnader
Job Description
Vill du vara med och göra skillnad i en värld i stort behov av förändring, och samtidigt få utvecklas vidare inom det område du kan bäst? Då är du troligtvis den vi söker. Vi är intresserade av att komma i kontakt med dig som har några års erfarenhet inom hållbara byggnader och har driv och engagemang att utvecklas som konsult hos oss på Ramboll. Vi välkomnar dig till ett samarbetsinriktat klimat där innovation, teknik och hållbara samhällen är vårt gemensamma fokus. Till din hjälp har du engagerade kollegor med lång erfarenhet vars expertis sträcker sig över en mängd teknikområden.
Du kommer att tillhöra vår enhet Hållbara byggnader
Som vår nya Miljö- och hållbarhetssamordnare kommer du att vara en del av vår enhet för Hållbara byggnader. I dagsläget är vi ca 20 personer med olika kompetensinriktning, fördelade på fyra geografiska Team. Vi finns på kontoren i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Luleå. Våra uppdrag består i huvudsak av miljösamordning och miljöcertifiering i t.ex. Miljöbyggnad, LEED och BREEAM; avancerade simuleringar av t.ex. energi, inomhusklimat och dagsljus; energitjänster som energideklarationer och kartläggningar samt klimatberäkningar, återbruksstrategier och byggnadstransformationer. I vår enhet värdesätter vi ett gott arbetsklimat och prestigelöst samarbete. Inom enheten, och inom vårt nationella och internationella nätverk på Ramboll, finns en samlad erfarenhet av hållbarhetsfrågor i byggprojekt som erbjuder en svårslagen miljö att utvecklas inom.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Miljö-/Hållbarhetssamordning i byggprojekt, t ex enligt Miljöbyggnad, LEED eller BREEAM
Klimatsamordning och klimatrådgivning i bygg- och anläggningsprojekt
Ansvar för egna uppdrag där du arbetar själv och leder dina kollegors arbete
Aktivt deltagande i att utveckla Rambolls arbetssätt och marknad
Övrigt beroende på dina egna tidigare erfarenheter - t ex återbrukssamordning, avfallsfrågor, LCA m.m.
Utvecklas tillsammans med oss
När du blir en del av Ramboll kommer vi att göra vårt bästa för att stötta dig i din personliga och professionella utveckling. För förväntar oss att du som söker har:
En akademisk eller KY-utbildning som ingenjör, miljövetare, arkitekt eller motsvarande
Minst 3 års erfarenhet av miljö-/hållbarhetsfrågor i bygg- eller anläggningsprojekt
Är noggrann och har ett strukturerat och systematiskt arbetssätt
Affärsmässighet och en naturlig förmåga att bygga förtroendeingivande relationer med såväl kunder som kollegor
God förmåga att samarbeta och utrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska
Erfarenhet av klimatberäkningar; t ex i OneClick LCA, BM eller Klimatkalkyl
Meriterande är om du dessutom innehar ett Miljöbyggnadscertifikat eller certifikat inom något av de övriga stora miljöcertifieringssystemen, och/eller erfarenhet som konsult.
Är du redo att börja jobba hos oss?
Vi tar tacksam emot ditt CV eller skriv några rader om dig själv som ett första steg och ser därefter fram emot att få veta mer om dig om du har den profilen vi söker. Vi välkomnar mångfald i alla dess former och uppmuntrar sökande från alla grupper att ansöka. Vi vet att vissa sökande endast lämnar in ansökan om de uppfyller alla villkor. Passion och potential kan dock i många fall väga upp ett perfekt CV, och i Ramboll får du hjälp och stöd att växa. Om du identifierar dig med den här rollen men inte uppfyller alla kriterier vill vi gärna att du ändå lämnar in din ansökan. Du kan vara det perfekta valet för den här tjänsten eller en annan roll i vårt team.
Sista ansökningsdag är den 15 november 2025, men intervjuer kommer att ske löpande.
Arbeta i hjärtat av hållbar förändring med Ramboll i Sverige
Ramboll grundades i Danmark och är en stiftelseägd, internationell teknik-, arkitekt- och management-konsultbolag. På Ramboll tror vi att syftet med hållbar förändring är att skapa samhällen där både miljö och människor kan blomstra. Det är vår utgångspunkt - det är det som guidar oss i vårt arbete. Vår historia är förankrad i en tydlig vision av hur ett ansvarsfullt företag ska agera, och öppenhet och nyfikenhet är en viktig del av vår kultur. Ramboll i Sverige har cirka 2000 anställda på 30 kontor. Ramboll-experter levererar innovativa lösningar inom Byggnader, Transport, Energi, Vatten, Miljö och Hälsa, Landskap och Arkitektur, samt Management Consulting.
Jämställdhet, Mångfald och Inkludering
Jämställdhet, mångfald och inkludering är kärnan i det vi gör. På Ramboll tror vi att mångfald är en styrka och att olika erfarenheter och perspektiv är avgörande för att skapa hållbara samhällen. Vi jobbar aktivt för att skapa en inkluderande och stöttande arbetsmiljö där alla trivs och kan förverkliga sin potential. Vi vet också hur viktigt det är att hitta rätt balans för var, när och hur mycket du arbetar, och därför erbjuder vi på Ramboll mycket flexibilitet att anpassa ditt arbete till din individuella situation. Vi välkomnar ansökningar från kandidater med olika bakgrunder. Vänligen låt oss veta om det finns några anpassningar vi kan göra i rekryteringsprocessen för att göra den mer bekväm för dig. Du kan kontakta oss på job.advert.accessibility@ramboll.com
