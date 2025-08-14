Miljö- och hållbarhetskonsult till Ludvika eller Östersund
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle.
AFRY erbjuder en arbetsplats och ett team som kan beskrivas som professionella, affärsmässiga och som har roligt och utmanar sig själva och varandra. AFRY rankas som en av Sveriges mest populära arbetsgivare. Vi vet att medarbetare som trivs och mår bra, både fysiskt som psykiskt, är en framgångsfaktor för att skapa hållbara arbetsplatser och team. Därför fokuserar vi på säker arbetsmiljö, stark teamkänsla och balans mellan arbete och fritid. Vi vill att du ska ha en vardag som fungerar och förespråkar därför en hög flexibilitet av arbetsdagens utformande.
Genom vår sociala verksamhet Club AFRY främjar vi vår kultur som bygger på passion och lagspel. Vi erbjuder roliga fritidsaktiviteter tillsammans med våra härliga kollegor lokalt eller nationellt. Vårt arbete med mångfald och jämställdhet är ständigt pågående. En mix av konsulter, personligheter och bakgrunder gör oss starkare, mer kreativa och framgångsrika på marknaden och som arbetsgivare.
Vår vision är Making Future.
AFRY söker engagerade miljökonsulter som vill vara med och forma en hållbar framtid och bidra till den gröna omställningen. Här erbjuds du karriärmöjligheter på en modern arbetsplats med utmanande uppdrag, spännande projekt och möjlighet till fortlöpande kompetensutveckling. Vi söker just nu vår nya kollega inom naturmiljö, förorenade områden, MKB/tillstånd, kulturmiljö, hydrogeologi, hydrologi eller hållbarhet, med placering antingen i Ludvika eller Östersund. Vi söker både seniora, mediora och juniora kollegor och lägger stor vikt vid att du som person kommer bidra och komplettera vårt team.
Vårt affärsområde Miljö och hållbarhet verkar över hela Sverige, med kunder inom både privat, kommunal och statlig sektor. Vi arbetar bland annat med nedlagda och aktiva gruvor, kraftledningsprojekt, samhällsbyggnad, deponiverksamhet, vägar och järnvägar, fossilfritt stål, solkraft samt land- och havsbaserad vindkraft. Vår miljökompetens stöttar även andra affärsområden inom industri, energi och infrastruktur inom AFRY.
Som miljökonsult varierar dina arbetsuppgifter och du får delta i projekt, såväl lokal som nationell nivå. Uppdragen spänner över fältarbeten och inventeringar, samhällsutveckling, miljötekniska markundersökningar, åtgärdsutredningar, saneringar, miljökontroller, riskbedömningar, samt hantering av anmälnings- och tillståndsärenden. Du kan arbeta inom förorenad mark, ekologi/naturvärdesinventeringar, miljökonsekvensbeskrivningar, samråd och tillståndsärenden liksom holistiskt inom hållbarhet.
I rollen tilldelas du stort eget ansvar och du får delta i hela processen - från planering till utförande och du arbetar alltid i team med dina kollegor både lokalt och nationellt.
Vi söker dig som trivs med att kombinera teori och praktik, gärna vistas utomhus och motiveras av att arbeta för miljön och samhällets utveckling. Hos oss är du med och utvecklar innovativa och hållbara lösningar, samtidigt som du får chans att utveckla din kompetens och samverka med AFRYs breda nätverk av specialister.
Vi hoppas att du kommer lära dig lika mycket av oss som vi av dig!Kvalifikationer
Våra krav för urval av kandidater är att du har:
Placeringsort Ludvika eller Östersund
En akademisk, naturvetenskaplig eller teknisk utbildning med avlagd examen inom miljöområdet. Vi ser även gärna sökande med yrkesutbildning inom miljö och förorenade områden.
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Grundläggande kunskaper i svensk miljölagstiftning
Gillar att vara ute i fält, vilket också innebär en del resor till olika platser i landet
B-körkort
Det är meriterande, om du har:
Tidigare arbetat inom miljöområdet
Tidigare varit konsult
Erfarenhet av naturvärdesinventeringar eller provtagning av jord samt grund- och ytvatten eller SGFs certifieringskurser
Erfarenhet av att ha arbetat som projektledare eller uppdragsledare
Har egna kundkontakter eller kan bidra med referenser från tidigare arbeten
På AFRY lever vi efter våra värdeord: "Brave - Devoted - Team players" vilket även säger mycket om vem vi söker! Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, då vi värdesätter engagemang, flexibilitet och din förmåga att samarbeta med andra.
Ytterligare information
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-31. Med ansökan önskar vi:
CV
Kortfattad text om dig och varför du vill arbeta hos oss
Önskad stationeringsort
Två referenspersoner
Urval och intervjuer sker löpande och tillsättning sker efter ök. Första intervjun på Teams och andra intervjun, om möjligt på plats i Ludvika eller Östersund.
Kontaktuppgifter för frågor:
Sektionschef emma.graaf@afry.com
tel: 072-2042629 eller
Gruppchef tim.hollantiolsson@afry.com
tel: 072-207 42 54
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
