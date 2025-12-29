Miljö och hälsoskyddsinspektör till Miljötillsynsenheten
2025-12-29
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Västerås växer och utvecklas! Med målsättningen att skapa en trygg och hållbar miljö för alla som bor och verkar här har du som miljö- och hälsoinspektör en betydelsefull roll. Du får ett varierande uppdrag där du genom din kompetens, tillsyn och dialog bidrar till viktig samhällsnytta. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2025-12-29Arbetsuppgifter
Vi söker nu två miljö- och hälsoskyddsinspektörer med olika inriktningar. I båda tjänsterna arbetar du med tillsyn enligt miljöbalken och utövar myndighetsuppdrag på ett respektfullt och sakligt sätt gentemot verksamheter och individer du möter ute på fältet. I rollen ställer du krav, informerar och fattar beslut, samtidigt som du bidrar till att skapa en hållbar och trygg miljö för alla. Du planerar och genomför tillsyn självständigt utifrån den beslutade tillsynsplanen och driver dina egna ärenden från start till avslut. Arbetsuppgifterna omfattar både planerad och händelsestyrd tillsyn.
En tjänst fördelas mellan två olika arbetsgrupper; miljöfarlig verksamhet (50%, med särskilt fokus på avfall) och förorenade områden (50%). Inom förorenade områden kommer särskilt fokus under kommande år att ligga på PFAS och arbete enligt kommunens handlingsplan för förorenade områden. Den andra tjänsten är placerad i arbetsgruppen miljöfarlig verksamhet, med särskilt fokus på avfall. Inom avfallsområdet kommer du bland annat delta i tillsynsprojekt och handlägga ärenden kopplat till masshantering.
Vi använder ärendehanteringssystemet Ecos2 och tillämpar ett digitalt arbetssätt i handläggningen av ärenden.
Din kompetens
Du har en högskoleutbildning inom naturvetenskap eller teknik med minst 180 högskolepoäng och goda kunskaper i miljöbalken. Vi ser det som en fördel om du tidigare har erfarenhet av avfallslagstiftning, tillsyn av förorenade områden eller miljöfarliga verksamheter. Då det ingår bilåkande i tjänsten är det ett krav att du har B-körkort och är bekväm att köra bil.
Genom att vara trygg och stabil hanterar du pressade situationer på ett lugnt och professionellt sätt. Du har lätt för att samarbeta och kommunicerar på ett tydligt och konstruktivt sätt. Du trivs med att driva dina egna processer där ditt arbetssätt är strukturerat, pragmatiskt och präglas av ett fokus att hitta praktiska och hållbara lösningar.
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av ett engagerat och kompetent team där arbetsglädje och samarbete står i centrum. Du får arbeta i en betydelsefull och utåtriktad verksamhet som på något sätt berör alla som bor och verkar i Västerås. Vårt kontor ligger centralt med goda kommunikationsmöjligheter, och vi erbjuder både tjänstebilar och tjänstecyklar för resor i tjänsten. Här får du möjlighet att göra skillnad varje dag och samtidigt utvecklas i en dynamisk och stimulerande arbetsmiljö.
Vi tror på tillit och frihet under ansvar. Det innebär att du själv planerar din arbetsdag, har flextid och möjligheten att viss del av tiden arbeta på distans.
Läs gärna mer om vår förvaltning: https://www.vasteras.se/miljoochhalsoskyddsforvaltningen.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
Intervjuer planeras att hållas under vecka 5.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Observera att på grund av julledighet under denna annonseringsperiod kan svar på frågor kopplade till tjänsten dröja. Vi strävar dock efter att besvara inkomna frågor så snabbt som möjligt. Har du frågor om stadens rekryteringsprocess går det bra att kontakta Rekrytering- och Arbetsgivarvarumärkesenheten via växeln: 021-39 00 00.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Västerås stad, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Kontakt
Linnea Pärlstrand linnea.parlstrand@vasteras.se 021-39 08 01
