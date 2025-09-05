Miljö o Hälsoskyddsinspektör till Hylte kommun
Hylte kommun / Hälsoskyddsjobb / Hylte Visa alla hälsoskyddsjobb i Hylte
2025-09-05
, Värnamo
, Alvesta
, Ljungby
, Växjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hylte kommun i Hylte
Välkommen till den lilla och styrkebaserade kommunen med stora möjligheter - där ditt arbete gör skillnad!
Här har du chansen att bidra med samhällsviktiga tjänster, till de vi är till för, tillsammans med dina kollegor. Vi utgår ifrån friskfaktorer och har ett styrkebaserat förhållningssätt som fokuserar på människors samt organisationens styrkor. Det är också det vi kommunicerar och ger återkoppling på. Du ges hållbara arbetsvillkor, förutsättningar att växa och bidra till det kollegiala lärandet. Vi vägleds av utvecklingskraft, stolthet och medmänsklighet och det förväntar vi oss att du också gör.
Kom och gör skillnad med oss!
På bygg- och miljöenheten i Hylte kommun är vi 11 engagerade medarbetare som tillsammans arbetar för att utveckla vår kommun på bästa sätt. Vi är en del av Samhällsbyggnadsförvaltningen och ansvarar för viktiga områden som bygglov, detaljplaner, miljö- och hälsoskydd, livsmedelsfrågor, alkohol, tobak och tillsyn utifrån gällande lagstiftning. Vårt uppdrag är att säkerställa en hållbar och trivsam miljö för våra drygt 10 000 invånare.
Vi söker nu en Miljö- och hälsoskyddsinspektör i en SÄVA året ut som vill vara med och bidra till vår gemensamma vision: att skapa en framtid där Hylte är en ännu bättre plats att leva och arbeta på. Hos oss får du möjlighet att arbeta nära med både företagare, allmänhet och interna aktörer - du gör skillnad på riktigt!
Varför jobba hos oss? Du får:
Påverkan och närhet - Hos oss är vägen från idé till beslut kort. Vi arbetar nära varandra, oavsett roll eller funktion. Här får du chansen att göra skillnad!
Livskvalitet och friskfaktorer - I vår kommun arbetar vi aktivt med friskfaktorer, vilket gör oss unika. Vårt fokus ligger på det sunda, det friska och salutogena hos människor. Du som medarbetare är värdefull för oss!
Prestigelöshet och enkelhet - Här är det enkelt att jobba, leva och vara. Genom att prioritera samarbeten och skapa attraktiva livsmiljöer gör vi det enkelt och attraktivt att vara verksam här.
Vill du veta mer om oss? Titta på vår videopresentation nedan!
Miljö o Hälsoskyddsinspektör till Hylte kommunPubliceringsdatum2025-09-05Dina arbetsuppgifter
Som miljö- och hälsoskyddsinspektör i Hylte kommer du att ha ett spännande och varierande arbete. Du ansvarar för tillsyn och handläggning inom miljöbalkens områden och får en roll där ingen dag är den andra lik! Du kommer att:
Genomföra tillsynsbesök hos företag och andra verksamheter.
Ge rådgivning och stöd till både företagare och invånare.
Följa upp brister och säkerställa att gällande lagstiftning efterlevs.
Arbeta nära både externa och interna målgrupper samt politiker för att skapa en hållbar utveckling i kommunen.
Vi erbjuder en flexibel arbetsmiljö där du kan anpassa arbetets innehåll utifrån dina tidigare erfarenheter och intressen. Det finns även möjlighet att arbeta delvis på distans, vilket ger dig friheten att planera din arbetsdag på ett sätt som passar dig.
Övrig information
Bifoga ett personligt brev och CV, och berätta varför just du vill bli en del av vårt team i Hylte. Vi ser fram emot att höra från dig! Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden, så ansök gärna så snart du kan.
I vår kommun finns semesterväxlingsavtal, flextidsavtal och friskvårdsbidrag. Vi tillämpar distansarbete i den mån verksamheten tillåter. Vi har kostnadsfria parkeringsplatser och för dig som behöver ladda elbil går det mot en kostnad. Vi tillämpar rökfri arbetstid. Hylte kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning.Kvalifikationer
För att passa för rollen ser vi att du har utbildning som livsmedelstekniker, miljö- och hälsoskyddsinspektör eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Erfarenhet från liknande arbetsuppgifter är meriterande, men det viktigaste för oss är din vilja att göra skillnad och din förmåga att kommunicera på ett pedagogiskt sätt.
Vi söker en person som:
Är bra på att planera, prioritera och ta ansvar.
Trivs med att möta människor i olika sammanhang och har lätt för att skapa goda relationer.
Har goda kunskaper inom relevant lagstiftning och kan fatta beslut utifrån dessa.
Har körkort, eftersom tillsyn och besök ingår som en del av arbetet.
Det är också meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i ECOS ärendehanteringssystem.
Låter detta som en roll för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan!Så ansöker du
Logga in/skapa en användare först innan du fyller i din ansökan. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hylte:2025:106". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hylte kommun
(org.nr 212000-1207) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hylte Kommun Kontakt
Rekryterande chef
Katarina Paulsson Jobbnummer
9494463