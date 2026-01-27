Militär trafikinspektör till K 4 Norrlands dragonregemente
Försvarsmakten / Säkerhetsjobb / Arvidsjaur Visa alla säkerhetsjobb i Arvidsjaur
2026-01-27
, Malå
, Norsjö
, Sorsele
, Arjeplog
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Arvidsjaur
, Arjeplog
, Älvsbyn
, Piteå
, Jokkmokk
eller i hela Sverige
Norrlands dragonregemente K 4 i Arvidsjaur är ett av Sveriges nya regementen, men har en lång och anrik historia. Förbandet kan agera och verka i alla Sveriges miljöer. Krigsförmågan i den subarktiska miljön är regementets kärna och specialitet.
K 4 söker nu en militär trafikinspektör med placering i Arvidsjaur, som vill vara med och skapa en organisation under tillväxt. Befattningen är för nuvarande placerad på genomförandeavdelningen (G3). Som militär trafikinspektör på K 4 arbetsleds du av trafiksäkerhetschefen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att planera, samordna och kvalitetssäkra all fordonsutbildning som bedrivs på de olika fordon vi har, så som lätt och tung personterrängbil, snöskoter, tung lastbil och tung släpvagn. Det kan även innefatta att både agera kurschef och instruktör på fordonsutbildning beroende på kompetens och erfarenhet. Övriga arbetsuppgifter är att förnya militära förarbevis, utveckla utbildningsmateriel och utbildningsanordningar, genomföra militära vägtrafikkontroller, bidra med handledning av kollegor inom fordonstjänst, utbilda instruktörer i fordonstjänst centralt eller regionalt när behov finns, följa upp och stödja övningsledare före, under och efter övningar samt fortsatt kompetensutveckling inom fordonstjänst och trafiksäkerhet i Försvarsmakten.
Försvarsmakten och K 4 är under uppbyggnad varför placering och arbetsuppgifter kan komma att förändras.
KRAV Publiceringsdatum2026-01-27Kvalifikationer
• Fullgjord godkänd gymnasieutbildning eller motsvarande utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Utbildad trafikinspektör och prövare för tyngre behörigheter
• Mycket god förmåga att kommunicera på svenska, i såväl tal som skrift.
• Förmåga att kommunicera på engelska, i såväl tal som skrift.
• Goda kunskaper att arbeta med Office-paketet.
• Körkort B, BE, C, CE (manuell växellåda).Dina personliga egenskaper
Som militär trafikinspektör trivs du med att arbeta självständigt, driva och leda projekt och har en god samarbetsförmåga. Du är ansvarstagande, strukturerad, pedagogisk och har god förmåga att utbilda andra. Du är serviceinriktad, lösningsorienterad och med öppenhet tar dig an nya arbetsuppgifter. Du bidrar aktivt till gott samarbete och en bra stämning i arbetslaget. Vi ser också gärna att du har ett stort engagemang och intresse för trafiksäkerhet och fordonstjänst.
Mycket stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet
MERITERANDE
• Förordnad militär trafikinspektör
• Övriga militära förordnanden med inriktning trafik och fordonstjänst.
• Erfarenhet av tjänstgöring inom Försvarsmakten
• Erfarenhet av fordonsutbildning och fordonstjänst
• Körkort D, DE
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Arvidsjaur
Civil befattning
Arbete på kvällar och helger förekommer, så även resor i tjänsten. Tillträdesdatum: 2026-06-01 eller enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen eller information om rekryteringsprocessen
Mj Fredrik Alsenhag, C G3 K4-g3@mil.se
Fackliga företrädare
Officersförbundet, OKND: Magdalena Malmros k4-oknd@mil.se
Försvarsförbundet, OFR/S: Kristina Stavenor k4-forsvarsforbundet@mil.se
Saco-S, Marcus Pavval: k4-saco-s@mil.se
Ovan nås även via växeln: 08 - 788 75 00
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-18. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Norrlands dragonregemente är ett av Sveriges nya regementen, men med en lång och anrik historia. Förbandet kan agera och verka i alla Sveriges miljöer, där krigsförmågan i den subarktiska miljön är kärnan och specialiteten. Regementets huvudort är Arvidsjaur, vars ödemarksmiljöer och närhet till fjällen ger svåra och utmanande förhållanden för våra soldater att träna i. Läs mer på : www.forsvarsmakten.se/k4
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9706092