Militär lärare i ledarskap till Kadettenheten
Sjöstridsskolans ledarskap- och pedagogiksektion söker dig som vill vara med och utveckla marinens personal inom ledarskap och pedagogik. Ämnet ledarskap är en viktig del av utbildningen för marin personal på alla nivåer. Vi utbildar elever såsom soldater, sjömän, specialistofficerare samt officerare från grundläggande till fortsättningsnivå inom ämnet samt även fortlöpande yrkes- och befattningsutbildningar för våra anställda.
Om enheten
Kadettenheten hanterar alla blivande marina officerare helt eller delvis. Vid enheten genomförs utbildningen till specialistofficerare och reservofficerare samt VFU för officersstuderande med marin inriktning. Enheten ansvarar också för utbildning i ämnena språk, fysiskt stridsvärde samt ledarskap och pedagogik. Arbetsplatsen är belägen inom Örlogsbasen i Karlskrona, med närhet till moderna lektionssalar och simulatorer. Tjänsten utförs huvudsakligen i Karlskrona, men tjänsteresor förekommer i arbetet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Utbilda soldater, sjömän, gruppbefäl och officerare i ledarskap samt i deras roll som instruktör/utbildare
• Planera, utbilda, utvärdera och utveckla dina lektionspass inom ledarskap och pedagogik
• Vara kursansvarig inom ämnesområdet med ansvar för att planera, genomföra, följa upp samt utveckla kurser
• Följa övrig utbildning i syfte att de studerande ska kunna applicera ledarskap i den militära kontexten
• Fördjupa dina egna kunskaper inom ledarskapsområdet
Kvalifikationer
• Genomförd och godkänd grundläggande officersutbildning, lägst grad OF 1 alternativt SO 6
• B-körkort (manuell)Dina personliga egenskaper
Viktiga egenskaper är att du är öppen, autentisk och kreativ samt att du visar personlig omtanke genom att ge stöd, men även vid behov kunna konfrontera. Du drivs av en vilja att få andra att växa, har god social kompetens och du kan inspirera och motivera din omgivning genom att vara ett gott föredöme. Du är dessutom initiativrik, har god självkännedom samt värnar om god etik. Stor vikt vid tillsättandet av tjänsten kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Erfarenhet av att utbilda i olika lärmiljöer
• Arbetat med Utvecklande Ledarskap (UL) eller Utveckling av Grupp och Ledare (UGL) eller annan liknande processorienterad/upplevelsebaserad utbildning
• Erfarenhet inom "Blended Learning" samt "Active Learning Classroom"
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % med 40 timmars arbetsvecka. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Befattning: Militär.
Placering: Karlskrona.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.
Lön: Individuell lönesättning tillämpas.
Resor förekommer i tjänsten.
Upplysningar om befattningen
Kontakta Martin Malmgren, telnr. 073-049 71 80.
Information om rekryteringsprocessen
Eva Wickholm, telnr. 072-384 35 15.
Fackliga företrädare
Försvarsförbundet, Jimmy Svensson
Officersförbundet, Tobias Danielsson
SACO-S, Malin Pagels
SEKO, Jan-Anders Nilsson<
Samtliga nås via FM växel 010-828 50 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-06. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Sjöstridsskolan, SSS, utbildar officerare, specialistofficerare, sjömän och soldater på alla nivåer. SSS bedriver även studier, försök och ledningsträning av fartygsbesättningar samt taktik- och teknikutveckling inom det marina området. SSS har också ett ansvar för Dyk- och navalmedicin i Försvarsmakten. SSS är huvudsakligen baserad i Karlskrona i Blekinge men har även en enhet på Berga utanför Stockholm som är specialiserad på amfibiestrid.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
