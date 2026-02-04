Mili Däck & Service söker däckmontör för tillsvidareanställning
2026-02-04
Vi söker nu en däckmontör med gedigen kunskap och erfarenhet inom däck och fälg för tung trafik, primärt för LV/EM-sidan, till vår däckverkstad i Hedemora! Ta chansen och sök ett omväxlande arbete som Däckmontör med fokus på Lastvagnar på en av Sveriges största däckkedjor. Här får du en viktig roll i team om 8, och goda möjligheter att påverka och vara en del av verksamheten. Detta är ett yrke som passar dig som är villig att hugga i, gillar lagarbete, och tycker att det är kul att träffa kunder.
Mili Däck & Service AB är en däckverkstad som arbetar med både tunga och lätta fordon. Vi är en del av Citira koncernen som i Sverige omfattar ett flertal dotterbolag inom däckservice och regummering. Vi erbjuder hållbara lösningar för däckhantering.
Tjänsten är på heltid med start snarast och med 6 månaders provanställning.
Du kommer att arbeta med montering, reparation och underhåll av däck på lastbilar och andra tunga fordon såsom bussar, entreprenadmaskiner och lantbruksfordon. Även arbete på fältet med servicebil ingår.
Ansvarsområden:
Montering, skiftning, reparation och underhåll av däck på tunga fordon, såsom lastbilar, bussar, entreprenad, lantbruk mm.
Utföra arbete på fältet med servicebil.
Ge råd till kunder om val av däck som passar deras behov. Publiceringsdatum2026-02-04Kvalifikationer
Erfarenhet som däckmontör och vana att köra servicebil samt djup förståelse för olika däcktyper och deras specifikationer. Erfarenhet av LV/EM är mycket meriterande och att du tidigare har arbetat med att montera och skifta hjul på tyngre fordon såsom lastbilar, bussar, entreprenad, lantbruk mm.
Fordonsintresse är a och o!
Förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar. Positiv inställning och intresse för service.
Flexibel, stresstålig och gillar att arbeta i högt tempo.
Van vid kundkontakter och hög servicekänsla.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
B / BE -körkort är ett krav.
Då det förkommer mycket avlastning av EM/LV-däck från lastbilar samt interntransporter mellan verkstad och kallförråd är truckkort meriterande.
Vi ställer stora krav på att du är rätt som person för den här tjänsten. Din personlighet och fordonsintresse kommer väga tyngre än flera års erfarenhet i branschen dock är tidigare erfarenhet från arbete inom motorbranschen är ett önskemål.
Vill du veta mer? Kontakta Håkan Mix, platschef, tel. 076-823 33 69. Urval sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag till: hakan.mix@milidack.se
dock senast den 28 Februari 2026.
Läs mer om oss på: Om oss | MiLi Däck Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: hakan.mix@milidack.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Montör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Citira Sweden AB
(org.nr 556857-7893), https://milidack.se
Ivarshyttevägen 15 (visa karta
)
776 33 HEDEMORA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mili Däck & Service Kontakt
Platschef
Håkan Mix hakan.mix@milidack.se 076-823 33 69 Jobbnummer
9723175