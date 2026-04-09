Mikrovågsprovare till radarsystem - Quokka AB (uppdrag hos Saab)
Quokka AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Göteborg Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Göteborg
2026-04-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Quokka AB i Göteborg
, Västerås
eller i hela Sverige
Vill du vara med och utveckla avancerad teknik som gör verklig skillnad för säkerhet och samhälle, samtidigt som du blir en del av ett sammanhang där nyfikenhet, innovation och samarbete står i centrum?
Hos Quokka arbetar vi inte som alla andra. Vi drivs av viljan att tänka nytt, bygga smartare och skapa lösningar som gör skillnad på riktigt. Från vårt teknikcenter i centrala Göteborg samlar vi människor, idéer och teknik för att skapa möjligheter, både i interna utvecklingsprojekt och tillsammans med våra partners.
Vi på Quokka söker nu en noggrann och tekniskt driven provare till Saab i Göteborg. I rollen får du arbeta med trimning, provning och felsökning av mikrovågskomponenter och delsystem - i en högteknologisk miljö där kvalitet, precision och noggrannhet står i centrum.
Om rollen Som konsult kommer du att arbeta hos Saab i Göteborg och bli en del av teamet Microwave Production, en grupp som arbetar med montering, provning och verifiering av mikrovågskomponenter och enheter till flera av Saabs radarsystem.
Arbetet omfattar både nyproduktion och serviceärenden, vilket ger en varierad vardag där du får kombinera praktiskt arbete med teknisk analys och problemlösning.
Du har en central roll i att säkerställa att produkter uppfyller högt ställda kvalitetskrav innan leverans. Rollen innebär både självständigt arbete och nära samarbete med kollegor inom produktion och teknik.
Vem är du? Vi tror att du är en noggrann och tekniskt driven person som trivs i en praktisk och analytisk roll. Du har ett högt kvalitetstänk och känner dig trygg i att arbeta med avancerad mätutrustning och tekniska system.
Du är flexibel, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta med andra. Samtidigt är du självgående och tar egna initiativ i ditt arbete. Att arbeta i en miljö där förutsättningarna kan förändras snabbt ser du som en naturlig del av vardagen. Du talar flytande svenska och har ett svenskt medborgarskap.
Dina huvudsakliga ansvarsområden · Utföra elektrisk- och RF-provning av enheter och delsystem · Testa produkter på både kort- och enhetsnivå · Felsöka, analysera och reparera produkter · Utföra enklare montering och lödningsarbete · Läsa och tolka ritningar samt teknisk dokumentation (svenska och engelska) · Dokumentera resultat och hantera avvikelser enligt etablerade processer · Bidra till förbättringsarbete inom kvalitet, leverans och effektivitet · Delta i utbildning och introduktion av nya kollegor · Ha viss kundkontakt och kommunicera status i pågående arbete
Erfarenhet vi gärna ser att du har · Erfarenhet av mikrovågsprovning · God instrumentförståelse och vana av arbete i testmiljöer · Erfarenhet av mätriggar, manuella mätningar och uppkopplingar · Vana av instrument som nätverksanalysatorer och liknande · Teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet · Några års relevant arbetslivserfarenhet · God förmåga att läsa och förstå ritningar och teknisk dokumentation
Varför Quokka? Hos Quokka får du mer än bara ett uppdrag. Du blir en del av en kultur som präglas av nyfikenhet, samarbete och viljan att utmana. Vi tror på att olika perspektiv leder till bättre lösningar och att teknik blir som bäst när människor får utrymme att bidra, utvecklas och ha roligt längs vägen.
Vi erbjuder en miljö där du kan växa i din roll, arbeta nära både teknik och affär, och samtidigt vara en del av ett bolag som vill göra skillnad på riktigt.
Ansökan Låter det här som något för dig? Skicka in din ansökan så snart som möjligt, då urval sker löpande.
Vi ser fram emot att lära känna dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7534914-1936569". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quokka AB
(org.nr 559154-1700), https://quokka.teamtailor.com
Kungsportsplatsen 1 (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG
Quokka Kontakt
Lina Beijer lina.beijer@quokka.se +46760028011
9844194