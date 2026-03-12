Mikrobiolog, Klinisk mikrobiologi Falun
Region Dalarna / Kemiingenjörsjobb / Falun Visa alla kemiingenjörsjobb i Falun
2026-03-12
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna i Falun
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Leksand
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Laboratoriemedicin Dalarna (LmD) är en ackrediterad regionövergripande verksamhet med Klinisk kemi (KK), Klinisk transfusionsmedicin (TM) och Klinisk mikrobiologi (MB). Målet är att erbjuda medicinsk laboratorieservice med hög kvalitet och hög patientsäkerhet. Verksamheten ska genomsyras av ett riskbaserat förhållningssätt där patientens säkerhet alltid är i fokus.
Avdelningar för klinisk kemi och transfusionsmedicin finns på länsdelssjukhusen i Falun, Mora, Ludvika, Borlänge och Avesta. Avdelning för Klinisk mikrobiologi finns endast i Falun.
Hos oss arbetar Biomedicinska analytiker, Laboratorieassistenter, Biomedicinare, Molekylärbiologer, Medicinteknisk ingenjör, Laboratorietekniker, Labbiträde, Överläkare och ST-läkare. Vi arbetar nära varandra för att upprätthålla kvalitet och säkerhet Verksamheten bedrivs dagtid, kvällar och helger.
Vårt mål är att säkerställa en högkvalitativ laboratorieverksamhet genom att implementera och vidareutveckla analysmetoder, upprätthålla patientsäkerheten och bidra till en effektiv hälso- och sjukvård. Vi är en ackrediterad verksamhet med höga kvalitetskrav och arbetar tvärprofessionellt och innovativt.
Fördelar med att jobba hos oss
Stimulerande och utvecklande arbetsmiljö.
Goda möjligheter till kompetensutveckling och specialisering
Stabil organisation med fokus på kvalitet och patientsäkerhet
Vi arbetar med avancerad laboratorieteknik och analysmetoder och har en central roll i diagnostik och behandling. Vi bidrar till utveckling och forskning inom laboratoriemedicin.
Mikrobiolog, Klinisk mikrobiologi FalunPubliceringsdatum2026-03-12Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär ansvar för planering, samordning, kontroll och utveckling inom bakteriologi- och serologiprocessen i samarbete med processägare, processledare och läkare. Arbetet omfattar:
Medverkan vid utveckling av nya analysmetoder
Deltagande i arbetsgrupper för nyanskaffning av utrustning samt ansvar för validering och verifiering av nya analysmetoder och analysinstrument
Framtagning och uppdatering av instruktioner och blanketter
Medverkan vid utbildningsaktiviteter inom laboratorieteknik för relevanta processer
Handledning av studenter, läkare och annan sjukvårdspersonal
Kritisk granskning, bedömning och användning av relevant information samt diskussion av nya fakta och frågeställningar för att bidra till verksamhetens utveckling
Omvärldsbevakning inom aktuella områden
Huvudarbetsuppgifter
Årliga sammanställningar och utvärderingar av kontroller, medverka vid upphandlingar samt verifierings- och valideringsprocesser
Delta vid inspektioner och uppföljningar för att säkerställa efterlevnad av kvalitetskrav
Framtida utmaningar och utvecklingsbehov
Säkerställa implementering av nya analysmetoder och instrument i takt med teknisk utveckling
Anpassa verksamheten till nya regelverk och kvalitetsstandarder
Vidareutveckla utbildningsinsatser
Stärka samverkan mellan olika enheter för att optimera arbetsflöden och resursanvändning
Externa och interna kontaktytor
Intern samverkan med processägare, processledare, läkare, biomedicinska analytiker och annan sjukvårdspersonal
Extern kontakt med leverantörer av laboratorieutrustning och reagenser
Samarbete med universitet och forskningsinstitutioner
Medverkan vid inspektioner och samråd med tillsynsmyndigheter
Målet med tjänsten är att bidra till en högkvalitativ, effektiv och utvecklingsinriktad laboratorieverksamhet genom att säkerställa implementering av nya metoder, medverka vid upphandlingar, optimera arbetsprocesser och verka för kontinuerlig kompetensutveckling.
Övrig informationKvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad biomedicinsk analytiker eller motsvarande akademisk utbildning med en masterexamen
Goda kunskaper i svenska, tal och skrift
Laboratorieerfarenhet
Erfarenhet av att arbeta med mikrobiologiska tekniker som odling, immunologi och serologi
Förmåga att analysera data
Meriterande:
Disputerad inom klinisk mikrobiologi eller vetenskapligt område som av arbetsgivaren bedöms vara relevant
Färdigheter och kompetenser
Analytiskt tänkande - förmåga att tolka och analysera resultat för att säkerställa tillförlitliga och meningsfulla resultat,
Problemlösning - förmåga att utveckla nya metoder eller förstå komplexa fenomen. Kräver kreativitet och en förmåga att tänka utanför ramarna för att hitta innovativa lösningar på vetenskapliga problem. Uppmärksamma och ta tag i olösta problem, uppnå mål och få arbete slutfört på ett strukturerat sätt.
Kommunikationsförmåga - skriva tydliga och välstrukturerade dokument samt presentera sina resultat för arbetsgruppen. Att kunna förmedla sig på ett begripligt sätt är avgörande både inom arbetsgruppen och mot våra kunder.
Samarbetsförmåga - förmåga att kunna arbeta effektivt tillsammans med andra yrkeskategorier, dela kunskap och samarbeta är en viktig del av processen.
Självständighet och disciplin - förmåga att driva projekt, planera och hantera utmaningar utan ständig vägledning är en naturlig del av tjänstenSå ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning på vår hemsida: www.regiondalarna.se
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:274". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
Rekryterande chef
Camilla Norling 023-492137 Jobbnummer
9792076