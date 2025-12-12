MiJob söker en matchande Coach till Eskilstuna!
2025-12-12
Vi söker en matchande coach inom Rusta & Matcha!
Vill du vara med om en spännande tillväxtresa där du tillsammans med dina kollegor är med och formar MiJobs framtid?
Då ska du läsa vidare!
Vi söker nu en matchande coach som ska utgå från Västerås men även ha Eskilstuna som arbetsområde. Publiceringsdatum2025-12-12Om tjänsten
Som matchande coach arbetar du tillsammans med dina kollegor i våra olika uppdrag inom matchning/rekrytering i Eskilstuna samt Västerås.Du skall i din tjänst handleda och matcha arbetssökande mot jobb eller vidare mot studier. Du drivs av att jobba med människor med olika bakgrunder och behov och ser lösningar för individer. Du bör drivas av mål, uppföljning och resultat. Du ska ha en djup kunskap om den lokala arbetsmarknaden, utbildningsupplägg, studiefinansiering och vilka lagar och regler som gäller vid arbetslöshet. Att etablera företagskontakter är för dig givet och något som du upplever både roligt och utmanande. Du tar alla tillfällen i akt att etablera en kontakt.
Uppdraget är på 50 %Profil
Vi söker dig som är självgående, driven och engagerad i andra människor. Vi tror att du kan ha arbetat på en myndighet eller inom kommunen i liknande uppdrag. Du är även väl insatt i intervjuteknik och HR-frågor. Du är en relationsskapare, med stort eftertryck på relationsskapare, med erfarenhet av jobbmatchning. För dig är det viktigt med god förvaltning och du dokumenterar och följer upp och jobbar enligt fungerande processer för att få en person att byta läge.Kvalifikationer
Du skall dessutom ha eftergymnasial utbildning och erfarenhet genom något av följande alternativ:Godkänd kompetens för handledare enligt alternativ 1 eller alternativ 2.
Alternativ 1
Högskoleutbildning om lägst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare system). Minst två (2) års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid. Även deltid kan godkännas om den sammanräknade arbetstiden motsvarar heltid under två (2) år.
Alternativ 2
Utbildning: Minst ett (1) års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med minst godkänt resultat.
Arbetslivserfarenhet: Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid i något eller
några av följande yrken eller arbetsuppgifter:
• Arbetsledning med personalansvar.
• Rekrytering.
• Omställningsarbete för arbetssökande.
• Studie- och yrkesvägledning.
• Handläggning i personalfrågor (ej enbart personaladministration). - Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor.
• Arbete med social- och gruppsykologi.
• Karriärvägledning.
Val görs löpande så tjänsten kan tillsättas innan sista svarsdag.
Vid frågor kontakta VD Aziz Halimi:
073-541 69 21aziz@mijob.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Detta är ett deltidsjobb.
MiJob Bemanning & Rekrytering i Sverige AB
(org.nr 556740-9403) Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Aziz Halimi aziz@mijob.se Jobbnummer
9643024