Migrationshandläggare till Tillståndsprövningsenhet 1 i Sundsvall
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vi söker migrationshandläggare till [%ange enhet och ort%]. Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Frågor som berör och engagerar.
Vi erbjuder en dynamisk miljö som präglas av aktiv handläggning, kontinuerligt lärande och möten med människor.
Vad gör en migrationshandläggare?
Som migrationshandläggare arbetar du med att handlägga, utreda, besluta och ta fram förslag till beslut i olika typer av ärenden. Besluten har rättslig verkan för enskilda personer och påverkar deras rätt till förmåner, rättigheter och skyldigheter. Du handlägger och tar beslut i ärenden utifrån befintlig lagstiftning och praxis.
I din roll möter du även människor som har ärenden hos Migrationsverket och andra intressenter via bokade besök, per telefon eller i enstaka fall i reception. Mötena kan handla om att göra utredningar, att informera om Migrationsverkets processer, samt att vägleda och ge service.
Vem är du?
Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga, är trygg med god självinsikt och kan skilja på det personliga och professionella. Du tycker om att arbeta mot mål och fokusera på resultat. För att nå dina mål planerar och prioriterar du ditt arbete på ett effektivt sätt och sätter upp och håller tidsramar samtidigt som du är mån om kvaliteten på ditt arbete. Du behöver även vara analytiskt lagd då du hanterar mycket information och behöver kunna avgöra vad som är viktigt för att nå fram till beslut.
Vi handlägger våra ärenden i ett flertal system och det är därför bra om du har god vana av, eller fallenhet för, att hantera digitala verktyg.
I vårt arbete som statstjänstemän ställs även höga krav på omdöme och en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet.
Du som söker har
- Akademisk utbildning om minst 120 hp med juridisk, samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning eller annan utbildning i kombination med för rollen aktuell och relevant erfarenhet
- God kommunikativ förmåga där du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
- Aktuella kunskaper inom förvaltningsrättsliga ärenden.
- God IT-vana och lätt för att sätta dig in i nya system.
Det är meriterande om du har
- Aktuell erfarenhet av arbete med förvaltningsrättsliga ärenden
- Utrednings- och handläggningsvana
- Kunskap i att tolka och hantera lagtexter
- Högskoleexamen.
Upplysningar
Anställningsform: tillsvidare med provanställning
Arbetstider: kontorsarbetstid
Placering: Sundsvall
Tillträde: snarast enligt överenskommelse
Anställningsförmåner: Läs om våra anställningsförmåner https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Jobba-hos-oss/Vart-uppdrag-och-arbete.html.
Ansökan
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 11 Januari 2026. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_5560a3b619996eafa4b2b0
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/det-har-gor-migrationsverket/personuppgifter.html
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
