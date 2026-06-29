Migrationshandläggare till mottagnings- och återvändandecenter i Märsta
Migrationsverket, Operativ verksamhet, Region nord / Administratörsjobb / Sigtuna Visa alla administratörsjobb i Sigtuna
2026-06-29
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Vi söker migrationshandläggare till asylmottagningsenheter på mottagnings- och återvändandecentret i Märsta där vi nu etablerar flera nya verksamheter, bl.a. ansökan, asylprövning och mottagning utöver den återvändandeverksamhet som finns där idag. Inrättandet av center är en del av den nationella reformeringen av asylmottagandet och införandet av EU:s migrations- och asylpakt.
Beskrivning av centerCentret är en ny typ av arbetsplats. Du arbetar med frågor som berör och engagerar i en dynamisk miljö som präglas av mötet med människor och som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Det är också en miljö som präglas av kontinuerligt lärande och delaktighet och där vi genom samlokalisering har bättre förutsättningar för att arbeta nära varandra mellan professionerna i asylprocessen. Vi är även nära den asylsökande genom att vi arbetar där den asylsökande bor. Därigenom kan vi arbeta effektivare och göra det tryggare för den asylsökande.
Det är en internationell miljö, både genom att det är nära Arlanda flygplats där de flesta anländer till och lämnar Sverige, men även genom att myndigheten under nästa år blir mer integrerade i ett gemensamt europeiskt asylmottagande och EU-myndigheter som Frontex och EUAA. Eftersom verksamheten är under utveckling finns det många utvecklingsmöjligheter. Du förväntas vara öppen för att din kompetens och ditt engagemang behövs inom olika arbetsuppgifter som utförs på centret, där inte minst service och vägledning är att genomgående inslag.
Vad gör en migrationshandläggare i en centerverksamhet?Som migrationshandläggare arbetar du med att handlägga, utreda och besluta i olika typer av ärenden. Besluten har rättslig verkan för enskilda personer och påverkar deras rätt till förmåner, rättigheter och skyldigheter. Därutöver arbetar du med administration i digitala system där du hanterar akter och handlingar som har kommit in eller upprättats i ett ärende.
I din roll möter du och har samtal med såväl personer som bor i centerverksamheten samt aktörer som bedriver verksamhet där. Samtalen kan handla om att underrätta om beslut eller informera om Migrationsverkets processer samt vägleda och ge service. Du identifierar och hanterar eventuella särskilda behov hos personer och i förekommande fall håller du samtal med vuxna och barn i utsatta situationer.
Migrationshandläggare på centret arbetar med följande:
Ta emot och registrera ansökan om internationellt skydd och andra arbetsuppgifter inom den initiala hanteringen.
Arbete med prövning av ansökningar samt andra åtgärder i den initiala hanteringen på centret kopplat till det nya asylförfarandet.
Arbete med återvändande genom hantering av avvisnings- och utvisningsbeslut, utreseformer, uppsikt och förvar samt andra tvångsåtgärder.
Praktiskt arbete i boendemiljön, exempelvis inflyttning i boenderum.
Utföra transporter till och från boenden kan bli aktuellt, men detta är inte vanligt förekommande.
Service och vägdelning till den som söker som söker skydd samt andra intressenter.
Samtal och utredning kopplat till sårbarheter och mottagandebehov hos de sökande.
Myndighetskontakter kopplat till ansökan, mottagande, laglig vistelse, förvar och andra verkställighetsfrågor.
Samverkan med frivilligorganisationer/NGO.
Vem är du?Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga, är lyhörd och är konstruktiv i ditt bemötande. Du har också intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger sig för att leverera lösningar. Du är tydlig i din kommunikation och säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Vidare är du strukturerad och kan självständigt planera och organisera arbetet på ett effektivt sätt mot uppsatta mål och deadline. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig och ändra ditt synsätt och förhållningssätt vid ändrade omständigheter.
I vårt arbete som statstjänstemän ställs även höga krav på omdöme och en hög säkerhets -och sekretessmedvetenhet.
Du som söker har
Akademisk utbildning om minst 120hp med juridisk, samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning eller annan utbildning i kombination med för rollen aktuell och relevant erfarenhet.
Kunskap inom förvaltningsrättsliga ärenden.
Erfarenhet av arbete med krav på god service och professionellt bemötande.
God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
Goda kunskaper i Officepaketet.
Det är meriterande om du har
Aktuell erfarenhet av handläggning av förvaltningsrättsliga ärenden.
Erfarenhet av arbete med människor i utsatta situationer.
Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning.
Arbetstider: Kontorsarbetstid.
Placering: Märsta.
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse.
Läs om våra anställningsförmåner här.Publiceringsdatum2026-06-29Så ansöker du
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 31 juli 2026. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
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Du behöver inte bifoga något personligt brev med din ansökan, men vi önskar att du svarar så tydlig och utförligt som möjligt på urvalsfrågorna. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker.
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner.
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Migrationsverket
(org.nr 202100-2163), https://www.migrationsverket.se
Maskingatan 9 (visa karta
)
195 60 MÄRSTA Arbetsplats
Migrationsverket, Operativ verksamhet, Region nord Kontakt
Welat Zeydanlioglu welat.zeydanlioglu@migrationsverket.se 010-4851298 Jobbnummer
9983997