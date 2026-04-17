Migrationshandläggare till gränsnära center I Mölndal
Migrationsverket, Operativ verksamhet, Region väst / Administratörsjobb / Mölndal
2026-04-17
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vi söker migrationshandläggare till vårt gränsnära center i Mölndal. Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Frågor som berör och engagerar. Vi erbjuder en dynamisk miljö som präglas av mötet med människor och ett kontinuerligt lärande.
Det händer mycket i vår omvärld och många människor söker sig till Sverige. Vi har därför behov av att stärka upp vår verksamhet med fler medarbetare som kan hjälpa till i de delar av verksamheten där behovet för tillfället är som störst. Vår verksamhet är stor och över tid kan det finnas behov av din kompetens även inom andra ärendeslag, utvecklingsmöjligheterna är således många. Oavsett var i verksamheten du kommer att arbeta så har du en betydelsefull roll i att bidra till genomförandet av vårt viktiga samhällsuppdrag. Ditt jobb hos oss är viktigt.
Vad gör en migrationshandläggare?
I din roll som migrationshandläggare på ett gränsnära center har du mycket kontakt med personer som bor där. Du kommer också i kontakt med andra intressenter som vistas på center och även andra myndigheter. På vårt center i Mölndal arbetar vi med flera olika processer inkluderat, mottagningsprocessen, screeningprocessen och prövning av rätten till internationellt skydd.
Inom mottagningsverksamheten arbetar vi med att bland annat handlägga ekonomiska beslut, vi ger information till de sökande i form av samhällsintroduktion både i grupp och enskilda samtal. Vi arbetar med olika typer av samtal som t ex underrättelser och sociala samtal.
Inom screening- och initialprocess vidtas de initiala åtgärderna rörande ansökningar om internationellt skydd. Såsom registrering, initiala intervjuer och ställningstagande om vilken process ärendet ska fördelas till.
Inom prövningsprocessen utreds ärenden vidare och beslut fattas om internationellt skydd.
Som migrationshandläggare arbetar du med att handlägga, utreda, besluta och ta fram förslag till beslut i olika typer av ärenden. Besluten har rättslig verkan för enskilda personer och påverkar deras rätt till förmåner, rättigheter och skyldigheter. Därutöver arbetar du med administration där du hanterar akter och handlingar som har kommit in eller upprättats i ett ärende.
I din roll möter du och har samtal med personer som har ett ärende hos Migrationsverket och andra intressenter. Samtalen kan handla om att underrätta om beslut eller informera om Migrationsverkets processer samt vägleda och ge service. Du identifierar och hanterar eventuella särskilda behov hos personer och i förekommande fall håller du samtal med vuxna och barn i utsatta situationer.
Verksamheten på center präglas av hög variation av olika arbetsuppgifter och förmågan att arbeta tillsammans med andra i grupp är viktig.
Vem är du?
Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga, arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du är flexibel, har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Ser möjligheterna i förändringar.
Du arbetar mot mål och fokuserar på resultat och styrs av det i prioriteringar, planering och agerande. Förändrar din inriktning när målen ändras. Du sätter upp och håller tidsramar och Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.
Tydlighet är viktigt, du kommunicerar på ett tydligt sätt. Säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter samt påminner och följer upp.
I vårt arbete som statstjänstemän ställs även höga krav på omdöme och en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet.
Du som söker har
Akademisk utbildning om minst 120hp med juridisk, samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning
Kunskap inom förvaltningsrättsliga ärenden
Erfarenhet av arbete med krav på god service och professionellt bemötande
God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
Goda kunskaper i Officepaketet
Det är meriterande om du har
Aktuell erfarenhet av handläggning med förvaltningsrättsliga ärenden
God kunskap om Migrationsrättsliga ärenden
Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidare, med sex månaders provanställning
Arbetstider: Kontorsarbetstid
Placering: Mölndal, Sagåsen
Tillträde: Snarast
Anställningsförmåner: Läs om våra anställningsförmåner här.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Kristoffer Svensson kristoffer.svensson@migrationsverket.sePubliceringsdatum2026-04-17Så ansöker du
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 8 maj 2026. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Migrationsverket
(org.nr 202100-2163), https://www.migrationsverket.se
Slottsgatan 82 (visa karta
)
602 22 NORRKÖPING Arbetsplats
Migrationsverket, Operativ verksamhet, Region väst Kontakt
Jessica Hammargård jessica.hammargard@migrationsverket.se 0104853463
9860599