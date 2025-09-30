Migrationshandläggare till förvaltningsenheten i Norrköping
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vi söker migrationshandläggare till förvaltningsenheten i Norrköping.
Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Frågor som berör och engagerar. Vi erbjuder en dynamisk miljö som präglas av mötet med människor och ett kontinuerligt lärande.
Vad gör en migrationshandläggare?
Som migrationshandläggare på förvaltningsenheten handlägger du främst inkommande ärenden och förfrågningar gällande utlämnande av uppgifter och handlingar i Migrationsverkets ärenden. Du hanterar självständigt enskilda ärenden och genomför sekretessbedömningar i enlighet med gällande regelverk. I mer komplexa ärenden samarbetar du med en beslutsfattare. Du handskas med handlingar och akter i såväl fysisk form som i våra dokument- och ärendehanteringssystem. Du hanterar även en del frågor rörande GDPR. Enheten tittar kontinuerligt på att utveckla våra arbetssätt för att hitta metoder som ger ett mervärde och en effektivitet som gynnar både enhetens medarbetare och dem som vänder sig till oss. Du förväntas delta aktivt med detta och med att säkerställa en hög kvalitet i vårt gemensamma uppdrag.
I din roll kommunicerar du såväl med andra delar av Migrationsverket som med andra myndigheter, allmänheten, ombud och journalister.
Vem är du?
Du arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du är lugn och tillmötesgående i ditt bemötande, hjälper andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Vidare kommunicerar du på ett tydligt sätt, fattar snabba beslut och visar omdöme under tidspress. Du är självständig, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer framåt.
I vårt arbete som statstjänstemän ställs även höga krav på omdöme och en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet.
Du som söker har
- Akademisk utbildning om minst 120hp med juridisk, samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning eller annan utbildning i kombination med för rollen aktuell och relevant erfarenhet
- God kunskap inom offentlighets- och sekretesslagstiftningen
- God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
- Goda kunskaper i Officepaketet
Det är meriterande om du har
- Erfarenhet av arbete med krav på god service
- Aktuell erfarenhet av arbete med förvaltningsrättsliga ärenden, exempelvis utlämnande av allmänna handlingar
Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidare med provanställning
Arbetstider: Kontorsarbetstid
Placering: Norrköping
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse
Läs om våra anställningsförmåner https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Jobba-hos-oss/Vart-uppdrag-och-arbete.html.
Ansökan
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 21 oktober 2025. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Jobba-hos-oss/Lediga-jobb-och-intresseanmalan.html
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_6ac04684195a004dfdb2c7
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-21
