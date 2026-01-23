Migrationshandläggare till enheten för resesamordning i Sundbyberg
Migrationsverket, Operativ verksamhet, Nationella operativa avdelningen / Administratörsjobb / Sundbyberg Visa alla administratörsjobb i Sundbyberg
2026-01-23
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Migrationsverket, Operativ verksamhet, Nationella operativa avdelningen i Sundbyberg
, Stockholm
, Uppsala
, Flen
, Norrköping
eller i hela Sverige
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vi söker migrationshandläggare till enheten för återvändandesamordning i Sundbyberg.
Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Frågor som berör och engagerar. Vi erbjuder en dynamisk miljö som präglas av mötet med människor och ett kontinuerligt lärande.
Vad gör en migrationshandläggare?
Som migrationshandläggare på enheten för återvändandesamordning kommer din huvudsakliga arbetsuppgift vara att boka och samordna återvändanderesor. Utifrån ärendets beskaffenhet bokar du lämpliga flygbiljetter åt personer som ska återvända i enlighet med ett avlägsnandebeslut. Du bedömer vilka resehandlingar personen kan resa på samt vilka resvägar och flygbolag som är lämpliga. Du kommer även att samordna resor för ensamkommande barn och sjuka personer vilket innebär att du samordnar resor med Migrationsverkets eskorter och eventuellt medföljande läkare och sjuksköterska.
I rollen kommer du att ha mycket kontakt med både interna och externa parter. Du förväntas stötta Migrationsverkets enheter och personal i handläggningen av återvändandeärenden för att möjliggöra en utresa. Exempel på externa parter du har kontakt med är flygbolag, sjukvårdsleverantör, resebyrå, Frontex och utlandsmyndigheter.
Teamet du kommer att tillhöra ansvarar även för samordning av det s.k. övervakningsuppdraget. Migrationsverket har observatörer som reser med på Polismyndighetens och andra EU-staters tvångsvisa verkställigheter för att övervaka att grundläggande rättigheter respekteras. Som handläggare anmäler du observatörer till dessa resor samt samordnar och utvecklar uppdraget.
Vem är du?
Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga, är lyhörd och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du är tydlig i din kommunikation och säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Vidare är du strukturerad och självständigt kan planera och organisera arbetet på ett effektivt sätt mot uppsatta mål och deadline. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig och ändra ditt synsätt och förhållningssätt vid ändrade omständigheter. Du har även intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Eftersom tjänsten innefattar mycket kontakt med externa parter förväntas du ha ett professionellt förhållningssätt och vara en god representant för myndigheten.
I vårt arbete som statstjänstemän ställs även höga krav på omdöme och en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet.
Du som söker har
• Akademisk utbildning om minst 120hp med juridisk, samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning eller annan utbildning i kombination med för rollen aktuell och relevant erfarenhet
• Kunskap inom förvaltningsrättsliga ärenden
• Erfarenhet av arbete med krav på god service och professionellt bemötande
• God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande om du har
• Aktuell erfarenhet av arbete med förvaltningsrättsliga ärenden
• Kunskap om Migrationsverkets återvändandeprocess
• Arbetslivserfarenhet från resebranschen
Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande provanställning samt personbundet vikariat längst till och med 20261231.
Arbetstider: Kontorsarbetstider
Placering: Sundbyberg
Tillträde: enligt överenskommelse
Anställningsförmåner: Läs om våra anställningsförmåner här.
Ansökan
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 20260213. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
_________________________________________________________________________________________________________
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_5560a3b619996eafa4b2b0
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/det-har-gor-migrationsverket/personuppgifter.html
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MVA-2026-00235.". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Migrationsverket
(org.nr 202100-2163) Arbetsplats
Migrationsverket, Operativ verksamhet, Nationella operativa avdelningen Kontakt
Petra Lindh 010-4856009 Jobbnummer
9702597